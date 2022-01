Mickey7: Robert Pattinson sarà nel cast del nuovo film sci-fi di Bong Joon Ho

Il regista di Parasite, Bong Joon Ho, ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico, un film sci-fi ispirato al romanzo di fantascienza di Edward Ashton, Mickey7, e ha scelto Robert Pattinson come protagonista.

Il film sarà realizzato dalla Warner Bros e, se non conoscete il romanzo, probabilmente è perché questo non è stato ancora pubblicato (e il film potrebbe comunque non essere propriamente un adattamento fedele dello stesso).

La storia di Mickey7, il nuovo film di Bong Joon Ho con protagonista Robert Pattinson

La storia segue “un mercenario impiegato in una spedizione umana, inviata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che c’è una missione troppo pericolosa, persino suicida, l’equipaggio si rivolge a Mickey. Dopo la sua morte, infatti, un nuovo corpo viene rigenerato con la maggior parte dei ricordi intatti. Dopo sei morti, Mickey7 comprende i termini del suo accordo… e perché era l’unica posizione coloniale non occupata quando è stato assunto.”

La trama sembra davvero originale e Bong Joon Ho è decisamente un regista adatto per questo tipo di film. Se a tutto questo aggiungiamo la presenza del bravissimo Robert Pattinson, allora possiamo aspettarci un film da tenere assolutamente d’occhio.

Questo sarà il primo film di Bong Joon Ho dai tempi di Parasite, che ha vinto il premio come miglior regista e miglior film agli Oscar nel 2020.

Il romanzo arriverà sugli scaffali delle librerie il prossimo 15 febbraio e, allora, forse ne sapremo di più.

