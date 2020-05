Top Gun Remastered: Maverick adesso vola in 4K Ultra HD con Universal Pictures Home Italia

In attesa di vederlo nuovamente sfrecciare nei cieli nel sequel Top Gun: Maverick, Pete Mitchell adesso vola in alta qualità con la versione home video Top Gun Remastered in Blu-ray e 4k Ultra HD.

Sono aperti i preordini per l’home video Top Gun Remastered, la versione rimasterizzata in Blu-ray e 4k Ultra HD del film cult con Tom Cruise

Disponibile dal 24 giugno grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia e già preordinabile a QUESTO INDIRIZZO, questa versione rimasterizzata del film cult che ha fatto sognare milioni di provetti aviatori e non, include nuovi imperdibili contenuti speciali sul retaggio del film e interviste esclusive mai viste prima

Le edizioni home video includono nuove featurette mai viste prima che esplorano il retaggio del film e la sua infinita popolarità attraverso interviste esclusive con Tom Cruise, il produttore Jerry Bruckheimer e alcuni membri del cast di Top Gun: Maverick, tra cui John Hamm, Miles Teller, Glen Powell e altri. I fan potranno inoltre ammirare un contenuto speciale che mostra l’anniversario dei 30 anni di Top Gun, girato nel 2016.

Saranno inoltre inclusi i contenuti speciali delle edizioni precedenti, che comprendono il commento al film di Jerry Bruckheimer (produttore), Tony Scott (regista), Jack Epps Jr. (co-sceneggiatore) ed esperti della marina; Danger zone: il making of di Top Gun; Uno sguardo al vero Top Gun; materiali promozionali originali del film; video musicali e molto altro.

Giunto al suo 30° anniversario, Giorni di tuono ritrova il regista Tony Scott, il produttore Jerry Bruckheimer e Tom Cruise nel 1990, dopo il grande successo di Top Gun. Con alcune delle scene su pista più spericolate e spettacolari mai catturate su pellicola, il film ha contribuito al successo di Cruise e a portarlo nell’olimpo di Hollywood. La versione 4k UHD include una featurette inedita che ripercorre la produzione del film insieme a Bruckheimer.

Top Gun Remastered è disponibile in versione 4K Ultra Hd (2 Blu-ray) e in Blu-ray semplice.

Maratona Tom Cruise home video

E per i fan più ostinati di Tom Cruise sarà possibile anche fare una vera e propria maratona con altri due film d’azione imperdibili che sbarcano nell’esclusivo formato 4K UHD a partire dal 24 giugno: Giorni di tuono e La guerra dei mondi.

Diretto da Steven Spielberg, La guerra dei mondi celebra quest’anno il suo 15esimo anniversario. Cruise interpreta il protagonista in questo adattamento contemporaneo del classico di H.G. Wells, che ha guadagnato oltre 600 milioni di dollari nel mondo. L’edizione 4K UHD include oltre un’ora di contenuti speciali, tra cui featurette dal dietro le quinte, diario di produzione, uno sguardo ai personaggi e molto altro.