Disney+: da oggi è possibile abbonarsi in Italia con uno sconto di 10€ sul prezzo annuale

Manca un mese esatto all’arrivo di Disney+ in Italia e, mentre online stanno arrivando i primi trailer ufficiali in italiano delle serie che saranno presenti sulla piattaforma di video on demand di Topolino, da oggi è possibile abbonarsi al servizio ricevendo uno sconto di 10€ sul prezzo annuale dell’abbonamento.

Disponibile fino al prossimo 23 marzo (il servizio sarà lanciato ufficialmente in Italia e in tanti altri paesi europei a partire dal giorno seguente, il 24 marzo), l’offerta prevede la possibilità di abbonarsi a Disney+ con uno sconto di 10€ sul prezzo annuale, facendo scendere così il costo da 69,99€ a 59,99€.

Al momento del lancio, gli abbonati avranno accesso ad un elevato numero di contenuti in esclusiva Disney + : “The Mandalorian” la serie acclamata dalla critica, scritta e prodotta da Jon Favreau; “High School Musical: The Musical: The Series”, versione moderna e creativa del franchise di successo con meta riferimenti, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con 9 nuove canzoni originali, rende omaggio al film omonimo; “The World According To Jeff Goldblum”, serie che esplora il meraviglioso e spesso sorprendente mondo degli oggetti a noi più familiari; “Lilli e il vagabondo”, una rivisitazione senza tempo del classico d’animazione del 1955. Tra gli altri titoli originali disponibili al momento del lancio “Encore,” prodotto da Kristen Bell; “Diary of A Future President” scritto e prodotto da Ilana Peña (“Crazy Ex-Girlfriend”) e da Gina Rodriguez (“Jane the Virgin”); “The Imagineering Story”, che racconta dell’eclettico gruppo di straordinari creativi che danno vita ai Parchi Disney.