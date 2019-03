Spider-Man: un nuovo costume per l’attrazione di Disneyland!

L’arrivo di un nuovo costume per un supereroe, in particolare per Spider-Man, è sempre accolto con grande interesse dai fan di tutto il mondo. A volte ci si lamenta, altre ci si esalta.

Chissà che reazione avranno gli spidey-fan di tutto il mondo quando vedranno cos’ha in serbo Disney per la nuova attrazione dedicata al Tessiragnatele.

La Disney svela un nuovo costume per Spider-Man, che l’eroe indosserà nell’attrazione a lui dedicata a Disneyland!

Nel lussuoso Disney Resort, all’interno del Disney California Adventure, è in arrivo una nuova attrazione interattiva che potrà calare i fortunati avventori negli appiccicosi panni dell’Arrampicamuri.

Il comunicato stampa spiega nel dettaglio su cosa verterà l’attrazione:

Una nuova esperienza, immersiva ed interattiva; entrambi i parchi offriranno questa attrazione in cui gli ospiti di tutte le età potranno interpretare i loro eroi preferiti in azione.

La storia sarà dedicata ad una nuova organizzazione creata da Tony Stark, chiamata Worldwide Engineering Brigade (…WEB) sta sviluppando nuove super tecnologie per i nostri eroi preferiti, compreso ovviamente Spider-Man

Come potete vedere, il costume somiglia abbastanza a quello indossato da Tom Holland sia in Civil War che in Homecoming; e la cosa non stupisce, visto che la straordinaria penna (ottica) dietro la sua creazione è quella di Ryan Meinderding, Head of Visual Development presso i Marvel Studios e responsabile della concept art della maggior parte dei film del MCU.

Intervistato sull’argomento, Meinerding ha espresso la sua eccitazione:

Disegnare i costumi di Spider-Man per i nuovi film è stato l’apice della mia carriera; portarlo alla luce, tramite l’estetica e il design di Tony Stark è stata una vera gioia, ma lavorare col team Walt Disney Imageneering per sviluppare un nuovo look per Spidey, che rifletta l’innovatività di un team di giovani geni, lo porta davvero ad un nuovo livello.

E sapere che gli ospiti potranno avvicinarsi fisicamente al costume e vedere tutti gli straordinari dettagli infusi al suo interno è davvero come far rinascere il personaggio da zero

Nell’attrazione, i fan potranno interagire con tecnologie digitali innovative e effetti pratici, per un’immersione senza precedenti.

E voi che ne pensate del nuovo costume di Spider-Man? Fatecelo sapere con un commento!

Fonte: ComicBook