Inferno: nel P500 di GMT un gioco da tavolo su guelfi e ghibellini

GMT, la rinomata casa editrice statunitense di wargames, ha lanciato su P500 un gioco da tavolo ambientato nella Toscana tardo-medievale: si tratta di Inferno, un titolo che ripropone lo scontro tra guelfi e ghibellini incendiatosi nel periodo 1259-1261.

Andiamo a dare un’occhiata a questo gioco che racconta la faida tra le fazioni che si contendevano questa la regione italiana nel tredicesimo secolo.

Su P500 c’è Inferno, un gioco da tavolo su guelfi e ghibellini

Inferno: Guelphs and Ghibellines Vie for Tuscany, 1259-1261 è un gioco da tavolo da 1 e 2 giocatori, di complessità media sulla scala GMT (leggermente più di Twilight Struggle, per intenderci). La durata di una partita può spaziare molto: da una a sei ore

Il gioco ha un’ambientazione storicamente accurata, in cui si vede lo scontro per l’egemonia sulla regione con particolare focus sulle città di Firenze (all’epoca controllata dai guelfi, il “partito” papale) e la Siena ghibellina (legata all’imperatore di Svevia, il potere secolare dominante in Italia).

Il nome del gioco è un chiaro riferimento a Dante, grazie al quale le parti guelfe e ghibelline sono piuttosto conosciute anche ai non addetti ai lavori. Curiosità: in realtà Dante non era ancora nato ai tempi del conflitto 1259-61; il divin poeta nacque qualche anno più tardi, nel 1265. Durante la giovinezza di Dante, infatti, gran parte della Toscana era già sotto controllo guelfo.

Ma torniamo al gioco da tavolo: in questa fase il titolo, creato da Enrico Acerbi e Volko Ruhnke (Labyrinth: Guerra al Terrore), si trova nel catalogo P500 di GMT. Si tratta di una lista di titoli di cui sarà avviata la stampa una volta raggiunto il traguardo di 500 preordini. Inferno attualmente ha già circa 750 sostenitori, ed è quindi avviato verso la produzione.

Se siete interessati, potete acquistare una copia al prezzo scontato di 65 dollari (in retail il prezzo sarà di 95) tramite la pagina sul sito ufficiale di GMT.