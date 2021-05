A Quiet Place Parte 2: un teaser anticipa il nuovo trailer di domani

Finalmente A Quiet Place Parte 2 è pronto a debuttare nelle sale cinematografiche dopo essere stato più volte rinviato a causa della pandemia Covid-19, salvo poi essere anticipato di qualche mese.

In attesa che, a fine mese, il sequel della pellicola del 2018 possa mostrarsi al pubblico, è stato pubblicato un breve teaser che anticipa il final trailer del film che arriverà domani.

Qui di seguito possiamo vedere il breve video promozionale pubblicato dall’account Twitter ufficiale di A Quiet Place Part II con alcune scene inedite che, sicuramente, ritroveremo nel trailer di domani.

It’s been quiet for far too long. #AQuietPlace Part II final trailer tomorrow. Only in theatres May 28. pic.twitter.com/BTp6jlCHm9

— A Quiet Place Part II (@quietplacemovie) May 5, 2021