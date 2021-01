For All Mankind 2: la seconda stagione della serie Sci-Fi di Apple si mostra in un nuovo trailer

Apple TV+ ha diffuso in rete, attraverso il suo canale YouTube ufficiale, un nuovo trailer dell’imminente seconda stagione di una delle sue serie originali di fantascienza più apprezzate, For All Mankind.

La serie è stata creata da Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica), Matt Wolpert e Ben Nedivi, ed è raccontata attraverso le vite degli astronauti, degli ingegneri e delle loro famiglie della NASA. La storia si svolge in una realtà alternativa tra gli anni ’70 e ’80, in cui la NASA e il programma spaziale sono rimasti una priorità e gli americani e i russi sono ad un passo da darsi battaglia sul suolo lunare. E se tutto questo non è fantastico già di suo…

Ecco il nuovo trailer della seconda stagione di For All Mankind, in arrivo presto su Apple TV+

For All Mankind 2 riprenderà dove la prima stagione è terminata, con un salto temporale nel 1983.

“È l’apice della Guerra Fredda e le tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica sono al culmine. Ronald Reagan è il presidente e le maggiori ambizioni della scienza e dell’esplorazione spaziale rischiano di essere sprecate mentre Stati Uniti e i sovietici si scontrano testa a testa per controllare siti ricchi di risorse sulla Luna. Il Dipartimento della Difesa è passato al Mission Control e la militarizzazione della NASA diventa centrale nelle storie di diversi personaggi: alcuni la combattono, altri la usano come un’opportunità per promuovere i propri interessi, e altri ancora si trovano al culmine di un conflitto che potrebbe portare a una guerra nucleare”.

For All Mankind è interpretato da Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones e Jodi Balfour.

La seconda stagione debutterà su Apple TV+ il prossimo 19 febbraio. Nel frattempo, ecco il nuovo trailer:

