The Mandalorian: Danielle Nicole crea la borsa ispirata alla culla uovo di Grogu

Chi, in un modo o nell’altro, non ha ricevuto qualcosa a tema The Mandalorian quest’anno a Natale? Che sia stato un pupazzo di Grogu, un set LEGO o un action figure di uno dei tanti personaggi visti nella serie, lo show di Jon Favreau è entrato nelle nostre case. Se adesso volessimo trovare un modo per far “uscire” fuori questa passione per la serie TV di Star Wars, possiamo trovare in questa borsa che si ispira alla culla uovo dove viaggia per la maggior parte del tempo Grogu, il giusto compromesso tra accessorio utile e visivamente particolare a tema The Mandalorian.

Grogu resterà sempre al sicuro nella borsa simile alla culla a forma di uovo vista nella serie The Mandalorian

Danielle Nicole, famosa per i suoi articoli ispirati al mondo Disney, Marvel e Star Wars, dopo lo zainetto che raffigura Grogu (che TROVATE QUI) ha deciso di realizzare anche il trasporto per la piccola creatura verde, vale a dire la culla a forma di uovo che abbiamo visto spesso a fianco di Din Djarin.

Realizzata con materiali di alta qualità, questa borsa dal colore argentato può aprirsi e chiudersi come la culla uovo vista in The Mandalorian. Disegnata e firmata da Danielle Nicole, questa borsa può essere un bel regalo post Natale. Adatta da accompagnare ad un peluche, un portachiavi o un portafogli a tema Baby Yoda.

Con la fine della seconda stagione della serie di Disney Plus, questo articolo sta andando a ruba e potete trovarlo seguendo QUESTO INDIRIZZO al prezzo di 75,99 euro, con 100 giorni di tempo per restituirlo e spese di spedizione incluse.

Un accessorio perfetto per tutti i fan della nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars, che si abbina perfettamente con qualsiasi tipo di outfit.

Affrettatevi prima che il prodotto esaurisca, non possiamo permetterci che Grogu non abbia un trasporto adatto a lui.