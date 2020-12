Dune: nuovi dettagli e data di uscita per l’atteso gioco di ruolo

Annunciato poco più di un anno fa in occasione del GenCon 2019, il gioco di ruolo di Dune, realizzato su licenza da Modiphius Entertainment, ha ora una data di uscita e nuovi dettagli per noi.

Nel gioco, intitolato Dune: Adventures in the Imperium, i giocatori “prenderanno il controllo di Arrakis e del potere della spezia Melange” mentre cercano di sfruttare le loro abilità diplomatiche (e non) affrontando gli intrighi politici che si pareranno loro davanti. Durante le nostre avventure potremo affrontare e sfruttare “duelli mortali, politica feudale e abilità misteriose” mentre daremo vita alla nostra personale casa nobiliare.

È arrivato il momento di dar vita alla nostra casata nobiliare su Dune, grazie al gioco di ruolo di Modiphius Entertainment

In Dune: Adventures in the Imperium, i giocatori costruiranno infatti la loro casata, cercando di farle posto nell’Imperium e combattendo per o contro il trono imperiale. Il gioco mostrerà i mondi trovati nella serie di libri di fantascienza Dune, dai romanzi originali di Frank Herbert ai prequel e alle continuazioni di Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Questi mondi saranno ovviamente abitati da agenti d’élite, mentat, maestri di spada, spie, sorelle Bene Gesserit, infidi consiglieri e Fremen del deserto, che potranno unirsi a noi per combattere sotto la nostra bandiera o nel tentativo di abbatterla. E come sempre, quelli che controlleranno la spezia controlleranno l’universo.

Il titolo utilizzerà il sistema 2d20 di Modiphius per le regole di base, adattate dal game designer Nathan Dowell.

E se per vedere il film al cinema dovremo attendere ancora parecchio, i fan potranno preordinare Adventures in the Imperium nella seconda settimana di questo dicembre, con ogni preordine che riceverà un’anteprima PDF per il regolamento di base che verrà lanciato nella primavera del 2021.