Avatar: su LEGO Ideas un coloratissimo set di Pandora che s’illumina al buio!

È approdato recentemente su LEGO Ideas il set proposto da Ivan Guerrero e ispirato al film Avatar di James Cameron che, se sarà votato da abbastanza persone, potrebbe forse un giorno diventare realtà ed sbarcare sugli scaffali dei negozi.

Ecco il set LEGO Ideas ispirato ad Avatar che sembra provenire da un pianeta alieno (e in effetti lo replica anche al buio!)

Il set è un turbinio di vegetazione colorata e creature tratte dal mondo di Pandora, realizzato ispirandosi a quanto visto “in Avatar (2009), Avatar: The Game (2009), Avatar: An Activist Survival Guide (2012), Toruk: The First Flight (2015), Pandora: The World of Avatar, l’attrazione (2017), Avatar: Pandora Rising (2019), e i primi concept art rivelati per Avatar 2 (2021).”

Ecco il video promozionale del set, che include alcune parti che s’illuminano al buio simulando così la bioluminescenza della flora e della fauna di Pandora:

Guerrero ha proprio pensato a tutto nella realizzazione di questo set LEGO ispirato ad Avatar, incluso l’inserimento di alcuni mattoncini di Unobtainio che simulano un deposito sotto l’albero del prezioso minerale protagonista del film, così come delle minifigure di Jake Sully, Neytiri e del Colonnello Miles Quaritch.

Se anche voi siete rimasti colpiti da questo incredibile e stravagante set, potete correre a votare il progetto sulla pagina ufficiale su LEGO Ideas. Chissà, forse un giorno potrà entrare anche nella nostra collezione.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un comment qui sotto!