Horizon Zero Dawn per PC ha una data di uscita: ecco il trailer di annuncio

Finalmente, dopo essere stato annunciato alcuni mesi fa, conosciamo la data di uscita di Horizon Zero Dawn su PC.

Con un video che illustra le varie migliorie apportate, Guerrilla Games ha svelato ufficialmente la data di uscita di Horizon Zero Dawn per PC.

La Complete Edition dell’acclamato titolo di Guerrila Games arriverà sui computer degli appassionati il 7 agosto 2020, con il meraviglioso open world post-apocalittico abitato da animali meccanici che sarà disponibile sia su Steam che su Epic Games Store.

Il trailer che annuncia la data di uscita della versione PC di Horizon Zero Dawn, visibile qui di seguito, ci mostra anche le caratteristiche tecniche del titolo che beneficerà di accorgimenti e miglioramenti aggiuntivi rispetto alla versione per PlayStation 4 uscita 3 orsono, confermando le indiscrezioni che vedevano Sony al lavoro sul progetto da molto più tempo di quanto si potesse credere.

Questa versione del gioco supporterà il formato Ultra Wide e permetterà di intervenire puntualmente per migliorare i dettagli grafici come texture, effetti di illuminazione e meccaniche legate agli effetti particellari.

Caratteristiche di Horizon Zero Dawn PC

Poiché si tratta della versione completa dedicata al gioco, comprendente tutti i contenuti precedentemente rilasciati come ’enorme espansione The Frozen Wilds, qui di seguito trovate l’elenco delle caratteristiche principali di questa Complete Edition:

Gioco completo

The Frozen Wilds expansion

Carja Storm Ranger Outfit and Carja Mighty Bow

Carja Trader Pack

Banuk Trailblazer Outfit and Banuk Culling Bow

Banuk Traveller Pack

Nora Keeper Pack

Trama del gioco

La terra non è più nostra. Vivi l’intera leggendaria ricerca di Aloy atta s svelare i misteri di un mondo governato da macchine mortali. Emarginata dalla sua tribù, la giovane cacciatore combatte per scoprire il suo passato, conoscere il proprio destino e fermare una catastrofica minaccia per il futuro. Scatena attacchi tattici devastanti contro macchine uniche e tribù rivali mentre esplori un open world pieno di fauna e pericoli. Horizon Zero Dawn è un pluripremiato gioco di ruolo d’azione e questa Complete Edition per PC include l’enorme espansione The Frozen Wilds, con nuovi territori, abilità, armi e macchine.

Nato come esclusiva per PlayStation 4 e pubblicato in Italia l’1 marzo 2017, è stato presentato nel corso dell’E3 2015, evento durante il quale, su quattro candidature ricevute, il gioco ha vinto nella categoria di gioco più originale, senza dimenticare che HZD ha conquistato fin da subito pubblico e critica che ne hanno lodato la storia, il gameplay, la grafica e l’open world.

