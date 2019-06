The Walking Dead: Typhoon, arriva la prima storia ambientata in Asia

Il franchise zombi di The Walking Dead esce dai confini post-apocallittici statunitensi e approda in Cina con grazie al racconto The Walking Dead: Typhoon.

In autunno Skybound pubblicherà The Walking Dead: Typhoon, la prima storia del franchise creato da Robert Kirkman ambientata in Asia

Questo terrificante thriller, supervisionato dal creatore della saga Robert Kirkman e scritto dall’autore di best seller Wesley Chu, è ambientato sempre nell’universo creato da Kirkman e ha come protagonisti un contadino e un veterano cinesi, e una studentessa americana, le cui storie si dipanano sullo sfondo del paese più popoloso del continente asiatico.

Our new book “The Walking Dead: Typhoon” (written by the amazing @wes_chu) has a cover, release date, chapter excerpt, and pre-order page! Get it all here: https://t.co/nE7x6nbLWD pic.twitter.com/P6YhYnlTI7 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) 21 giugno 2019

Ecco la sinossi:

Sono passati ormai dei mesi da quando l’epidemia zombi si è diffusa in tutta la Cina. Nel paese più popoloso del pianeta, le città sono quasi scomparse e i piccoli villaggi ridotti in cenere.

Zhu ed Elena sono membri del Wind Team, una squadra che si occupa della raccolta di scorte e materiali necessari al sostentamento della loro comunità: il Faro.

Elena, bloccata in Cina durante l’esplosione dell’apocalisse, spera di avere notizie della sua famiglia in Texas mentre, immersa in una cultura straniera, cerca di sopravvivere ai milioni di non morti che vagano per le campagne.

Quando Zhu scopre sopravvissuti provenienti dal suo villaggio natale, nascosto nel deserto, si ritrova diviso tra il suo amore per Elena, il suo dovere verso il Faro e i legami con la sua famiglia e gli amici di una vita.

Nel frattempo, Hengyen, il responsabile della sicurezza del Faro, scopre il più grande gruppo di zombi mai visto: un potenziale tifone di 1.000.000 di vaganti diretto proprio verso la comunità.

Conscio di ciò, dovrà guidare tutti i sopravvissuti nella più grande battaglia della loro vita, oppure l’umanità sarà spazzata via per sempre.

Gli ideali in ballo diventano crudi scontri sanguinosi per la sopravvivenza, mentre tutti i protagonisti combattono per difendersi gli uni dagli altri e dall’immensa mandria di vaganti in questa nuova ed elettrizzante avventura per i fan di Walking Dead di tutto il mondo.

The Walking Dead: Typhoon, edito da Skybound, debutterà nelle libererie USA il prossimo 1 ottobre.

