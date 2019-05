Harry Potter: J. K. Rowling ha scritto quattro nuove storie attese per giugno

Il franchise di Harry Potter è pronto a espandersi ancora di più grazie a quattro nuove storie che verranno pubblicate in altrettanti eBook attesi su Pottermore per il prossimo mese, offrendo ai fan del giovane mago la possibilità di “scavare più a fondo nella ricca storia della magia”.

I quattro brevi eBook non-fiction sono tutti basati sulle lezioni di Hogwarts seguite da Harry e i suoi amici come: Incantesimi e Difesa contro le arti oscure, Pozioni ed Erbologia, Divinazione e Astronomia e Cura delle creature magiche.

Le storie infatti si intitoleranno “Harry Potter: A Journey Through” seguito dalla specifica materia in questione e sono state adattate dall’audiolibro A History of Magic, a sua volta ispirato dalla mostra della British Library.

Ever wondered where magic really came from? Introducing the Harry Potter: A Journey Through… non-fiction eBook shorts, adapted from the audiobook Harry Potter: A History of Magic and inspired by the @britishlibrary exhibition of the same name. https://t.co/bsp3X6QTMy pic.twitter.com/FDXIxUKlih

— Pottermore (@pottermore) 24 maggio 2019