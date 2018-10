The Necronomicon Gamebook: Dagon, a Lucca arriva il librogame di Cthulhu

Un nuovo librogame ambientato nell’universo di H.P. Lovecraft è sbarcato su Kickstarter. Si tratta di The Necronomicon Gamebook: Dagon, che Officina Meningi presenterà ufficialmente tra pochi giorni, a Lucca Comics and Games 2018.

Arriva The Necronomicon Gamebook: Dagon, l’avventura di Officina Meningi, ambientata nel mondo di H.P. Lovecraft, in cui potremo scegliere il nostro (folle) destino

Ecco il comunicato ufficiale con tutti i dettagli del caso:

THE NECRONOMICON GAMEBOOK – DAGON è un’avventura letteraria dove potrai affrontare in prima persona gli orrori narrati da H. P. Lovecraft in alcuni dei più celebri racconti classici del ciclo di Cthulhu: Dagon, Il rituale e Il segugio (nel volume troverai anche una sezione dedicata alle Terre del Sogno, con alcuni suggestivi estratti da Kadath).

I racconti sono stati adattati con la massima fedeltà a partire dal testo originale, così da permetterti un’immersione interattiva nello stile del maestro del sovrannaturale attraverso una narrazione a bivi in cui, armato di dado e matita, percorrerai le vie di Kingsport, ti confronterai con creature mostruose, esplorerai territori da incubo e valicherai il confine che divide sogno e realtà.

Riuscirai a impedire che il rito di Yule si compia, salvando l’umanità da un destino raccapricciante, o impazzirai prima?

I DETTAGLI

Il volume, scritto da Valentino Sergi, autore di graphic novel e giochi in scatola, si compone di 92 paragrafi, 64 pagine, 16 splendide illustrazioni firmate da Alberto Dal Lago (cover artist di Lupo Solitario) e Jacopo Schiavo.



Il progetto nasce da una collaborazione tra Officina Meningi, lo studio editoriale dietro al successo di Suicidium – il gioco tabù e La leggenda del Re Corvo, Gomma, l’agenzia creativa di Scuola Internazionale di Comics – Padova e le Peruzzo Industrie Grafiche.



L’opera, il cui design ispirato ai classici del genere è stato affidato a Wahtari Studio, potrà essere acquistata in anteprima assoluta a Lucca Comics & Games 2018 presso gli stand Tambù, distributore internazionale del progetto, e Area Autoproduzione in Area Games (padiglione Carducci) al prezzo lancio di 10€ per l’edizione base; sulla pagina del crowdfunding, invece, on-line dal 23 ottobre si potranno scegliere anche la versione cartonata, i dadi, i poster, i disegni originali e tante altre ricompense speciali.

La campagna sarà in doppia lingua, perché il volume verrà stampato in 2 versioni: inglese e italiana. I racconti originali sono stati adattati con uno stile quanto più simile possibile alla scrittura di H. P. Lovecraft e in molti casi i testi classici sono stati ripresi integralmente. Entrambe le versioni sono state redatte con la massima cura dal punto di vista linguistico, avvalendoci della consulenza di traduttori ed esperti di livello accademico.

LO STILE DI GIOCO

Lo stile di gioco è una fusione di alcuni grandi classici Adventure Gamebook (o Librogame, come sono stati tradotti in Italia), l’ultima evoluzione dei Choose Your Own Adventure books, dotati di meccaniche ed enigmi molto più complessi e coinvolgenti di semplici percorsi a bivi.

Gli autori si sono ispirati a maestri del genere come Joe Dever ed Herbie Brennan per sviluppare un sistema di gioco nuovo, ma fedele alla tradizione, in cui è necessario usare un dado a 6 facce e un foglio di avventura, oltre a raccogliere armi e oggetti che saranno necessari ad affrontare prove e nemici, o a svelare paragrafi segreti.

THE NECRONOMICON GAMEBOOK – DAGON è un’opera completa, con una formula unica, che si distingue da altri titoli perché garantisce al lettore un’immersività davvero angosciante adattando le migliori meccaniche di gioco alla narrazione.



Il sistema di regole è stato realizzato per valorizzare al massimo lo stile narrativo di H. P. Lovecraft, sviluppando formule inedite o rivisitate come i malus di Follia o i paragrafi extra delle Terre del sogno, a cui è necessario accedere per recuperare le forze dopo gli scontri, ma che vi proietteranno in un mondo in grado di trascinarvi fuori dall’avventura in corso.

Questo libro offre un’esperienza diversa sia per gli estimatori di Lovecraft, finalmente in grado di immergersi davvero nell’angoscia delle loro storie preferite, sia per gli appassionati di librogame… per raggiungere l’unico finale davvero positivo dovrete sudare freddo!

Per saperne di più e sostenere il crowdfunding ecco il link alla campagna Kickstarter.

Presto ne parleremo anche qui, sulle pagine di Justnerd, quindi restate con noi per un nuovo viaggio sul baratro della follia!