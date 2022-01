Games With Gold: svelati i giochi gratis per Xbox di febbraio 2022

Microsoft ha svelato la lineup dei Games with Gold di febbraio 2022, ovvero l’elenco dei giochi gratis per Xbox dedicati agli abbonati del servizio Xbox Live Gold e per i possessori del Game Pass.

Come di consueto l’annuncio è arrivato dalle pagine del blog Xbox Wire con la pubblicazione di un video recap dei titoli che saranno disponibili tra qualche giorno per il download.

I giochi gratis per Xbox con i Games with Gold di febbraio 2022

Scopriamo, quindi, i videogame scelti da Microsoft per il mese prossimo.

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse – disponibile dall’1 al 28 febbraio su Xbox One e Xbox Series X|S;

– disponibile dall’1 al 28 febbraio su Xbox One e Xbox Series X|S; Aerial_Knight’s Never Yield – disponibile dal 16 febbraio al 15 marzo 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S;

– disponibile dal 16 febbraio al 15 marzo 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S; Hydrophobia – disponibile dall’1 al 15 febbraio 2022 su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S;

– disponibile dall’1 al 15 febbraio 2022 su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S; Band of Bugs – disponibile dal 16 al 28 febbraio 2022 su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S;

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse

Gioca nei panni dell’americano George Stobbart e dell’irriverente giornalista francese Nico Collard che si mettono sulle tracce di un dipinto rubato e avranno a che fare con una cospirazione omicida. Un complotto con radici più antiche della parola scritta, che porta i giocatori all’inizio di un’altra epica avventura di Broken Sword.

Aerial_Knight’s Never Yield



Sopravvivi in una Detroit futuristica in stile Tokyo in questo runner 3D che racconta la storia di Wally, un ragazzo che ha scoperto le prove che possono cambiare la sua città per sempre.

Esplora un mondo di gioco sulle note di una colonna sonora fantastica.

Hydrophobia

Utilizza le abilità ingegneristiche dell’eroina Kate per combattere i terroristi che hanno preso il controllo della sua città galleggiante. Grazie a un gameplay ricco di azione e con una grafica mozzafiato, scatena il potere dell’acqua stessa per spazzare via il tuo nemico, in questo gioco di avventura di sopravvivenza in terza persona.

Band of Bugs

Calati nei panni del tuo avatar e combatti contro ragni, insetti e persino i tuoi amici nella modalità Spider Hunter. Band of Bugs è un gioco veloce e accessibile per i fan del genere tattico-strategico.

Ricordiamo che fino a domani, 31 gennaio 2022, saranno ancora disponibili due titoli dei Games with Gold di gennaio ovvero NeuroVoider (su Xbox One e Xbox Series X|S) e Space Invaders: Infinty Gene (su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S).