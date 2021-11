Morbius: online il nuovo trailer italiano del film con Jared Leto

Sony Pictures Italia ha diffuso in rete in questi minuti il nuovo trailer italiano di Morbius, il cinecomic con protagonista Jared Leto in arrivo nelle sale nel 2022.

Il film, basato sul personaggio apparso per la prima volta sui fumetti Marvel nel 1971, farà parte dell’universo cinematografico in cui è apparso recentemente anche Venom. La sceneggiatura del film è già stata scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless (Power Rangers, Dracula: Untold).

Il nuovo trailer italiano di Morbius

Ambientato nell’universo dei personaggi Marvel in mano alla Sony Pictures, il nuovo film del regista Daniel Espinosa (Safe House, Life) vede lo scienziato Michael Morbius (Jared Leto) trasformarsi in un vampiro vivente dopo aver sfruttato una scienza sperimentale per curare una malattia del sangue. Quando tenterà di frenare la sua nuova e opprimente sete di sangue depredando i criminali, le abilità vampiriche di Morbius lo renderanno però un bersaglio per gli implacabili agenti dell’FBI Alberto Rodriguez (Al Madrigal) e Simon Stroud (Tyrese Gibson).

L’action movie horror racconta la storia di uno scienziato che, nel tentativo di trovare una cura per una rara malattia del sangue, si trasforma accidentalmente in un vampiro vivente che, nonostante sia disgustato dalla propria sete di sangue, sceglie di combattere i criminali che ritiene non degni di vivere.

Qui sotto potete dare uno sguardo al nuovo trailer italiano del film:

