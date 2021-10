Edizioni BD: uscite e appuntamenti di Lucca Comics 2021

Edizioni BD ha svelato i sui programmi per l’imminente Lucca Comics and Games 2021, il festival del fumetto, dell’animazione, dei giochi, dei videogiochi e dell’immaginario fantasy e fantascientifico in programma nella città toscana dal 29 ottobre al 1° novembre prossimi.

La casa editrice milanese sarà presente con tantissimi autori ed eventi per un ritorno in presenza in grande stile!

Il programma di Edizioni BD per Lucca Comics 2021

Leila Leiz (L’Orda), Simone Di Meo (Li troviamo solo quando sono morti), Daniele Di Nicuolo (Seven Secrets), Roberto Recchioni (Il Corvo Memento Mori), che presenterà per l’occasione Cane Grinta, saranno ospiti della casa editrice per tutti i giorni della fiera e parteciperanno a eventi, panel e firmacopie per incontrare i lettori.

In stand anche i giovani autori protagonisti del progetto BD Next, il progetto di Edizioni BD dedicato ai talenti esordienti, Alessandro Ripane (Ramon hai sgarrato), Guido Brualdi (Stagione), Davide Minciaroni (Graveyard Kids 1), Walter Leoni (SS Tata), Francesco Catelani & Federico Fabbri (Tristerio e Vanglorio) e tanti altri!

Saranno disponibili in anteprima assoluta il nuovo libro di Roberto Recchioni, Cane Grinta in uno special pack esclusivo per LCG21 e le fumetterie! Ma anche: Black Rock di Dario Sicchio, Jacopo Vanni, Francesco Segala, Maria Letizia Mirabella, Cyclopedia Exotica di Aminder Dhaliwal, Tristerio e Vanglorio di Federico Fabbri & Francesco Catelani, Gli Squalificati, vincitore del Lucca Project Contest 2020 di Delia Parise che passerà il testimone alla vincitrice o al vincitore del 2021 e moltissimi altri titoli da scoprire!

Gli eventi

Sabato 30 ottobre, ore 13.00 – Masterclass Digital Storytelling powered by Edizioni BD

Edizioni BD offre una masterclass sul tema con il giovane e affermato autore di Li Troviamo solo quando sono morti, campione di vendite ed è valso all’autore due candidature ai premi Eisner 2020. Simone Di Meo è un fumettista italiano. Copertinista per DC Comics e Marvel, ha pubblicato per tutti i principali editori di comics. Per Boom Studios ha creato We Only Find Them When They Are Dead, con Al Ewing, pubblicato in Italia da Edizioni BD.

Stand Edizioni BD & J-POP Manga saranno presenti all’interno del Padiglione Napoleone (NAP416).