Finch: Apple TV+ svela il trailer del film sci-fi con Tom Hanks

Dopo averne svelato la data di uscita, Apple ha diffuso in rete il primo trailer di Finch, il nuovo film con Tom Hanks che uscirà in tutto il mondo sulla piattaforma di video on demand di Apple TV+.

In “Finch”, un uomo, un robot e un cane formano un’improbabile famiglia; è la storia dell’’avventura potente e commovente di un uomo alla ricerca di un modo per assicurarsi che il suo amato compagno a quattro zampe venga accudito anche dopo la sua morte. Tom Hanks interpreta Finch, un ingegnere di robotica tra i pochi sopravvissuti a un cataclisma solare che ha trasformato il mondo in una landa desolata. Finch da dieci anni vive in un bunker sotterraneo e ha costruito un mondo tutto suo che condivide con il suo cane Goodyear; preoccupato per le sue sorti ha realizzato un robot (interpretato da Caleb Landry Jones) a cui insegnerà a vegliare su Goodyear quando lui non sarà più in grado. Mentre il trio si imbarca in un pericoloso viaggio in un desolato West americano, Finch si sforza di mostrare alla sua creazione, che si fa chiamare Jeff, la gioia e la meraviglia di cosa significhi essere ancora vivi. Il loro viaggio è lastricato di sfide, ma anche di umorismo, poiché è difficile per Finch spingere Jeff e Goodyear ad andare d’accordo, almeno quanto lo è per lui gestire i pericoli di questo nuovo mondo.

Il trailer di Finch

Qui sotto potete dare uno sguardo al trailer, pubblicato solamente pochi minuti fa:

Finch è stato diretto da Miguel Sapochnik (Il Trono di Spade, True Detective) ed è stato prodotto da Robert Zemeckis (Ritorno al Futuro), quindi sì, lo stiamo attendendo con un certo interesse.

Il resto del cast include Samira Wiley, Skeet Ulrich e Laura Harrier. La sceneggiatura del film è di Ivor Powell e Craig Luck, che ha esordito nella scrittura di un lungometraggio proprio con questo progetto.

Alcuni degli altri produttori del film includono Kevin Misher (Il Principe Cerca Figlio, Fighting with My Family), Jack Rapke (Cast Away, Flight) e Jacqueline Levine (Witches, Allied).

Il film arriverà su Apple TV+ il 5 novembre 2021.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!