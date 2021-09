Il Signore degli Anelli: Elijah Wood, Sean Astin e Billy Boid appoggiano ufficialmente il progetto della Contea Hobbit in Abruzzo

A dire il vero un po’ ce lo aspettavamo che il progetto di far nascere la Contea degli Hobbit in Abruzzo da parte di Nicolas Gentile avrebbe appassionato oltremodo tutti i fan de Il Signore degli Anelli, ma che l’eco di questa impresa (recentemente passata per un viaggio inaspettato verso il Vesuvio) potesse giungere alle orecchie puntute degli hobbit “originali” è qualcosa che ci riempie di gioia.

Il profilo Instagram di MyHobbitLife, legato per l’appunto al sogno di Nicolas di dar vita a un angolo della Terra di Mezzo in provincia di Chieti, ha pubblicato un video con alcuni protagonisti d’eccezione ovvero Elijah Wood, Sean Astin e Billy Boyd, gli hobbit originali della saga cinematografica di Peter Jackson.

Gli Hobbit originali del film Il Signore degli Anelli sostengono la nascita della Contea in Abruzzo

Frodo, Sam e Pipino, infatti, hanno pubblicamente e ufficialmente appoggiato le azioni della Compagnia della Contea Gentile, capeggiata dal nostro impavido Nicolas, a continuare nel perseguimento di questa incredibile e sensazionale impresa (che passerà presto per una campagna crowdfunding) di far nascere la Contea degli Hobbit tra i monti e le valli d’Abruzzo.

Che dire, siamo davvero orgogliosi che questa iniziativa sia riuscita a coinvolgere anche gli indimenticabili attori della saga de Il Signore degli Anelli, interessamento che speriamo possa far crescere ancora di più l’attenzione mediatica verso il progetto nato dalla passione di Nicolas Gentile e che pian piano riesce a coinvolgere sempre più appassionati.

Noi, come sempre, saremo in prima linea continuando a fare il tifo per gli Hobbit nostrani, con la promessa di recarci quanto prima dalle parti di Chieti e incontrare di persona questi eroi!