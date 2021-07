Dall’unione di molti fandom italiani arriva Ritorno al Futuro Italia

Che la passione per Ritorno al Futuro fosse ancora viva in grandi e piccoli, dopo tutti questi anni dal primo film della trilogia, era evidente, ma alcuni appassionati della saga hanno deciso di spingere il piede sull’acceleratore della DeLorean e creare Ritorno al Futuro Italia!

Questa nuova community è nata con l’intento di raggruppare le più grandi realtà italiane di fan dedicate ai film di Robert Zemeckis, per portare questa grande passione a fiere ed eventi sparsi sul territorio nazionale.

Ritorno al Futuro Italia, la nuova community per i fan della saga

Dopo il 5 novembre 1955, giorno in cui Doc Brown inventò il flusso canalizzatore, possiamo segnarci questa data: 1 luglio 2021. In questo giorno infatti è stato presentato al pubblico il portale Ritorno al Futuro Italia, un nuovo punto di riferimento per gli amanti della fantascientifica trilogia.

Con la voglia di ripartire dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, nella speranza di tornare ad una sorta di normalità, a novembre 2020 gli amministratori dello storico gruppo Ritorno al Futuro Club Italiano hanno messo in moto gli ingranaggi di un nuovo progetto e iniziato a muoversi per realizzarlo, spinti dalla voglia di creare un punto di riferimento a 360° dedicato al mondo di Ritorno al Futuro.

Nel giro di pochi mesi l’idea è riuscita a prendere forma e dopo aver contattato i maggiori gruppi di fan presenti in Italia, hanno deciso di avviare quella che fino a quel momento era stata solo un’utopica fantasia.

Così, il primo luglio 2021 è arrivato online Ritorno al Futuro Italia, il portale che racchiude molti gruppi italiani dedicati al fandom:

Ritorno al Futuro Club Italiano

Outatime Italia

Back to the Future Museum

CID – Club Italiano DeLorean

So a memoria tutti i dialoghi di Ritorno al Futuro I-II-III

1.21 Gigawattradio

Noi abbiamo avuto il piacere di incontrarli lo scorso weekend al Modena Nerd, dove erano presenti con un enorme stand ricco di repliche homemade, elementi provenienti dal film, cosplayer e una stupenda DeLorean.

È stata la prima uscita per la nuova realtà a tema Ritorno al Futuro e il successo è stato enorme. L’unione di questi gruppi ha permesso di realizzare qualcosa che finora mancava nel panorama nazionale, con uno stand gestito da appassionati e dedicato agli appassionati.

Due giorni intensi che hanno portato tantissimi fan ad ammirare la DeLorean esposta, a partecipare a quiz sulla trilogia o tentando di vincere ca Wild Gunman.

Ritorno al Futuro Italia, con il sito internet e su Facebook, Instagram, Youtube e Twitch, è pronto per dare a tutti i fan un nuovo modo per amare la trilogia di Ritorno al Futuro, portando questa passione ovunque ci sia voglia di divertirsi e celebrare la più amata saga sui viaggi nel tempo.