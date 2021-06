Harry Potter: rilassiamoci sulle sdraio delle case di Hogwarts

Non c’è modo migliore che passare i momenti di relax al mare o in piscina sulle sdraio a tema Harry Potter. Ogni casa della scuola di magia vanta i suoi colori e il suo stemma, mentre la struttura in legno è la stessa per tutte e quattro le sedute, realizzata con materiali di alta qualità.

Se la nostra intenzione è quella di far capire bene a che casa di Hogwarts apparteniamo evitando l’anonimato, queste sdraio semplici e colorate possono fare al caso nostro.

Le sdraio delle case a tema Harry Potter

Come ben sappiamo, il periodo estivo non viene mai citato nei libri o nei film di Harry Potter, salvo qualche rapido accenno alle vacanze e al fatto che Harry le deve passare a casa dei suoi zii.

Ecco perché le sdraio disponibili a QUESTO INDIRIZZO su Zavvi offrono una possibile alternativa alle classiche sdraio da spiaggia. I loro colori vivaci e gli stemmi ispirati alle quattro case di Hogwarts ci sapranno indicare quella giusta per noi, in base a dove ci avrà smistato il cappello parlante.

Queste sdraio provenienti da Hogwarts sono state realizzate con una struttura in legno di faggio di alta qualità, mentre la tela è stata realizzata in 100% poliestere, resistente e con una trama intrecciata.

Impossibile provare a cercarle a Diagon Alley, perché un prodotto di questo tipo è disponibile solo su Zavvi e ci offre l’opportunità di avere in piscina, al lago o in spiaggia un elemento legato al mondo di Harry Potter. È al tempo stesso divertente immaginarsi i professori di Hogwarts, nella pausa estiva, rilassarsi su queste sdraio delle case. Se la Prof.ssa McGranitt potrebbe adattarsi a questo tipo di comodità, lo stesso non si potrebbe dire per il Prof. Piton, che ne starebbe sicuramente alla larga. Mentre per Hagrid, probabilmente, servirebbe qualcosa di più rinforzato vista la sua mole da mezzo gigante.

Non ci resta che materializzarci a QUESTO INDIRIZZO su Zavvi e scegliere la sdraio adatta a noi, pronti per affrontare l’estate e rimanere legati alla nostra cara Hogwarts.