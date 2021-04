Mortal Kombat: guardiamo i primi, cruenti, 7 muniti del film

Warner Bros., a pochi giorni dal debutto, ha diffuso online i primi sette minuti di Mortal Kombat, il nuovo adattamento cinematografico della celebre saga di videogame campione di vendite.

Il film ci mostrerà molti dei momenti più iconici del picchiaduro che ha appassionato un’intera generazione di giocatori, facendoci rivivere la leggendaria rivalità tra Scorpion e Sub-Zero.

Ecco i primi sette minuti di Mortal Kombat

La sequenza iniziale del film, si presenta già molto violenta, con il primo combattimento cruento che non risparmia sangue e sembra voler anticipare quello che sarà il tono del film.

Potete vedere il video, sottotitolato in inglese, proprio qui di seguito pubblicato dall’account Twitter ufficiale della pellicola.

The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 20, 2021

Data di uscita e dettagli di Mortal Kombat

Il nuovo film di Mortal Kombat è diretto dal premiato regista australiano Simon McQuoid, al suo debutto nel cinema, e prodotto dallo stesso regista insieme a James Wan (“The Conjuring”, “Aquaman”), Todd Garner (“Into the Storm”, “Tag”) ed E. Bennett Walsh (“Men in Black: International”, “The Amazing Spider-Man 2”).

La pellicola arriverà nei cinema e su HBO Max il 23 aprile.

Il variegato cast internazionale riflette la natura del brand, con talenti che spaziano dal mondo del cinema, fino alla televisione e alle arti marziali. Il gruppo include Lewis Tan (“Deadpool 2”, “Wu Assassins” per Netflix) come Cole Young; Jessica McNamee (“The Meg”) è Sonya Blade; Josh Lawson (“Bombshell”) è Kano; Tadanobu Asano (“Midway”) come Lord Raiden; Mehcad Brooks ( “Supergirl” per la TV) nel ruolo di Jackson “Jax” Bridges; Ludi Lin (“Aquaman”) è Liu Kang; Chin Han (“Skyscraper”) è Shang Tsung; Joe Taslim (“Star Trek Beyond”) è Bi-Han e Sub-Zero; Hiroyuki Sanada (“Skyscraper”) come Hanzo Hasashi e Scorpion.

Inoltre troviamo Max Huang come Kung Lao; Sisi Stringer come Mileena; Matilda Kimber è la giovane Emily mentre Laura Brent sarà la giovane Allison.

McQuoid ha diretto da una sceneggiatura di Greg Russo e Dave Callaham (“Wonder Woman 1984”), da un soggetto di Oren Uziel (“Mortal Kombat: Rebirth”) e Russo, basato sul videogame creato da Ed Boon e John Tobias.

Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Jeremy Stein e Larry Kasanoff sono i produttori esecutivi.

Per trasporre il popolarissimo franchise videoludico sul grande schermo, McQuoid ha guidato un team di cineasti australiani e americani, tra cui il direttore della fotografia Germain McMicking (“True Detective”, “Top of the Lake: China Girl”), lo scenografo Naaman Marshall (“Underwater”, “Servant”), i montatori Dan Lebental (“Spider-Man: Far From Home”) e Scott Gray (“Top of the Lake”, “Daffodils”), il supervisore agli effetti visivi Chris Godfrey (“Hacksaw Ridge”) e la costumista Cappi Ireland (“Lion”, “The Rover”).

Le musiche sono di Benjamin Wallfisch (“Blade Runner 2049”, i film di “IT”).

Trama del film