Hogwarts Legacy: il videogioco di Harry Potter slitta al 2022

Hogwarts Legacy sarà rilasciato nel corso del 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC. Potete preordinare la vostra copia A QUESTO INDIRIZZO .

“Vogliamo ringraziare i fan di tutto il mondo per la grande accoglienza riservata all’annuncio di Hogwarts Legacy dalla nostra etichetta Portkey Games. Creare la migliore esperienza per tutti i fan del Wizarding World e dei videogiochi è una nostra priorità e per questo daremo al gioco il tempo che richiede. Hogwarts Legacy uscirà nel 2022“.

Ecco il messaggio, che non rivela purtroppo un periodo di uscita specifico per Hogwarts Legacy:

