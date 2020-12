ISS Vanguard: su Gamefound il “Kickstarter” del nuovo gioco di Awaken Realms

La campagna per il finanziamento di ISS Vanguard, il primo progetto di crowdfunding finanziato sulla neonata piattaforma di Gamefound (nonché il più atteso di tutto il 2020), è partita con un successo a dir poco clamoroso.

ISS Vanguard su Gamefound ha raggiunto il milione di dollari in poco più di 3 minuti!

Qualche mese fa vi avevamo raccontato del fatto che presto sarebbe potuta nascere una certa competizione fra Gamefound e Kickstarter, visto che la prima piattaforma (nata come pledge manager) ha deciso di ampliare le proprie attività nel mondo del crowdfunding, sfidando proprio il gigante del settore sul suo territorio.

E non c’è che dire: il primo progetto è partito davvero col botto.

Il primo gioco da tavolo che Gamefound ha deciso di lanciare in collaborazione con Awaken Realms (Nemesis, Tainted Grail, Great Wall) è ISS Vanguard, un titolo cooperativo strutturato su campagna, per 1-4 giocatori dai 14 anni in su.

Il gioco è già in parte paragonato a Nemesis, più che altro per il fatto di esser un cooperativo complesso ed ambientato su un’astronave futuristica (anche se ISS Vanguad e Nemesis sono in realtà due titoli abbastanza diversi fra loro).

Nel nuovo gioco di Awaken Realms i giocatori controllano ciascuno una delle 4 diverse sezioni della nave (sicurezza, ricognizione, scienza, ingegneria).

Durante la campagna di gioco i giocatori si troveranno a dover gestire diverse situazioni: dallo svolgere missioni più o meno complicate all’atterrare su pianeti lontani per scoprirne i segreti, passando ovviamente dalla gestione e manutenzione della nave tra una missione e l’altra.

Inoltre, durante la campagna, potremo incontrare numerosi personaggi (più o meno pericolosi), reclutare nuovi membri dell’equipaggio, ricercare materiali, produrre nuove attrezzature, lander e moduli navali.

Insomma un gioco che si preannuncia a dir poco epico che ci coinvolgerà in decisioni difficili, sacrifici e nel quale dovremo sempre valutare le conseguenze scatenate dalle nostre scelte.

La campagna per il finanziamento di ISS Vanguard su Gamefound, nel momento in cui scriviamo, sta già sfiorando i 2 milioni di dollari di raccolta grazie a più di 13.200 backer che hanno già creduto nel progetto.

Anche secondo voi il primo titolo nato dalla collaborazione tutta polacca fra Awaken Realms e Gamefound potrebbe essere davvero il nuovo Nemesis (titolo che è stato a nostro avvisto il miglior gioco del 2019)?

Fatecelo sapere con un commento qui sotto.