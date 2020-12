Il Signore degli Anelli: 20 nuovi nomi si aggiungono al cast della serie Amazon

Venti nuovi attori si sono uniti al cast dell’attesissima serie ambientata nella Terra di Mezzo di Amazon e ispirata da Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien.

I nuovi attori che sono stati annunciati includono Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

Questi si uniranno ai membri del cast già precedentemente annunciati quali Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman.

Purtroppo, non abbiamo alcuna idea di quale sarà il loro ruolo nello show.

J.D. Payne e Patrick McKay, che saranno gli scrittori e showrunner della serie, in una recente dichiarazione hanno spiegato:

“Il mondo che J.R.R. Tolkien ha creato è epico, vario e pieno di cuore. Questi artisti straordinariamente talentuosi, provenienti da tutto il mondo, rappresentano il culmine di una ricerca pluriennale per trovare artisti brillanti e unici per riportare in vita quel mondo. Il cast internazionale della serie “Il Signore degli Anelli” di Amazon è più di un semplice ensemble. È una famiglia. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ciascuno di loro nella Terra di Mezzo “.

Tutti i dettagli sulla serie de Il Signore degli Anelli

Come sappiamo, J.A. Bayona dirigerà i primi due episodi della prima stagione, Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire) saranno i produttori esecutivi insieme all’ex responsabile della programmazione di Amazon, Sharon Tal Yguado.

Sceneggiatori saranno Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (I Soprano), Justin Doble (Stranger Things), con una collaborazione speciale per lo script di Bryan Cogman (Game of Thrones) che farà anche da consulente insieme a Stephany Folsom (Toy Story 4).

Produttori della serie saranno Ron Ames (The Aviator), Helen Shang (Hannibal) e Glenise Mullins, mentre alle scenografie troveremo Rick Heinrichs (Star Wars: Gli ultimi jedi).

La serie sarà ambientata nella Seconda Era, ovvero circa 3000 anni di storia tra la serie e l’inizio de Il Signore degli Anelli. Amazon si è impegnata per realizzare almeno cinque stagioni dello show e spenderà oltre un miliardo di dollari per portare in vita questa storia.

La serie Il Signore degli Anelli, prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema, dovrebbe debuttare nel 2021 su Amazon Prime Video.