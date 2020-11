Asmodee svela le novità in arrivo per Natale

Quest’anno vivremo senza dubbio un natale diverso dal solito ma, per cercare di non farci perdere il buonumore e aiutarci a vivere con serenità le prossime festività natalizie, Asmodee Italia rivela le novità in arrivo nelle prossime settimane.

Che si tratti di un gioco da tavolo da regalare oppure da acquistare per sé, facciamoci consigliare da Asmodee e dalle sue novità in arrivo per Natale

Grazie alla casa editrice potremo scegliere uno o più giochi da tavolo da regalare a parenti o amici, oppure da acquistare noi stessi per trascorrere dei momenti divertenti e spensierati insieme alla nostra famiglia e ai nostri affetti più cari… comunque sempre rispettando tutte le attuali disposizioni, in maniera da trascorrere un Natale in sicurezza.

Prima di scoprire tutte queste novità, ricordiamo, infatti, che proprio Asmodee ha lanciato una nuova iniziativa che farà piacere a molti di noi nuovamente costretti in casa. Grazie a Connect & Play sarà infatti possibile continuare ad intavolare alcuni dei titoli più famosi della casa editrice, come Dixit, Dobble tramite piattaforme quali Zoom, Google Meet o Skype, per restare uniti anche se distanti.

7 WONDERS LEADERS

Data di uscita: 5 novembre 2020 (disponibile QUI)

7 Wonders Leaders arriva nella sua nuova edizione. Oltre a due nuove Meraviglie, questa espansione introduce un nuovo tipo di carte: i Leader. Sovrani, astronomi, filosofi e generali sono pronti ad aggiungere ulteriore strategia alle partite! Questa espansione di 7 Wonders offre l’opportunità di mettere dei grandi condottieri al comando della propria civiltà: i Leader. Rappresentati da 55 nuove carte, questi comandanti influenzeranno la crescita delle Città, ognuno nel suo modo specifico.

Da 3-7 giocatori

Durata media di una partita: 40’

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 24,90 €

Studio: Repos Production

Autore: Antoine Bauza

Illustrazioni: Miguel Coimbra

DIXIT MIRRORS

Data di uscita: 6 novembre 2020 (in vendita QUI)

Finalmente l’attesissima nuova espansione per Dixit! Un gioco sorprendente, affascinante e divertente da giocare in famiglia e con gli amici. Questo gioco pluripremiato ritorna con un’espansione di 84 carte. Le illustrazioni dai colori intensi e vivaci create da Sébastien Telleschi svelano un riflesso fantastico del mondo in cui viviamo.

Da 3-6 giocatori

Durata media di una partita: 30′

Età suggerita: da 8 anni in su

Genere: Party Game

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Studio: Libellud

Illustrazioni: Sébastien Telleschi

HARRY POTTER HOGWARTS BATTLE – LA SCATOLA MOSTRO DEI MOSTRI

Data di uscita prevista: 27 novembre 2020

Grazie alla Scatola Mostro dei Mostri, l’attesissima espansione di HARRY POTTERTM: HOGWARTSTM BATTLE! I giocatori potranno avventurarsi nella Foresta Proibita! Giocheranno nei panni di Harry, Hermione, Ron, Neville oppure Luna LovegoodTM mentre affronteranno creature terrificanti e incontri pericolosi. Ma dovranno fare attenzione a qualsiasi comportamento che potrebbe procurare loro una punizione! Solo lavorando insieme per sconfiggere le forze del male e proteggere i luoghi iconici riusciranno a mettere in salvo il Mondo Magico una volta per tutte!

Da 2-4 giocatori

Durata media di una partita: 30′-60’

Età suggerita: da 11 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

Studio: USAOPOLY

Autore: Forrest-Pruzan Creative

MARVEL UNITED

Data di uscita prevista: 27 novembre 2020 (disponibile QUI)

In Marvel United, da 2 a 4 giocatori assumono il ruolo di eroi e collaborano per sventare il piano supremo di un criminale. I giocatori creano una storia pescando le carte del criminale e giocando le loro carte eroe per contrastare i piani del nemico. Le carte permettono ai giocatori di muovere il proprio eroe, salvare i civili, sconfiggere i malviventi, sventare le minacce e usare i poteri unici del loro eroe. Scegliendo attentamente le carte da giocare, gli eroi potranno unire le loro capacità e agire come una squadra perfetta. Nel frattempo, il criminale vaga per la città per portare avanti il suo malvagio piano, diffondendo il caos, schierando i suoi gregari e attaccando gli eroi. Soltanto una volta completate le missioni necessarie, gli eroi saranno pronti per attaccare direttamente il criminale e sconfiggerlo una volta per tutte!

Da 1-4 giocatori

Durata media di una partita: 40′

Età suggerita: da 10 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 39,90 €

Studio: CMON

Autore: Eric M. Lang, Andrea Chiarvesio

Illustrazioni: Edouard Guiton

ARKHAM HORROR: FINAL HOUR

Data di uscita prevista: 27 novembre 2020 (acquistabile QUI)

Arkham Horror: Final Hour è un gioco da tavolo collaborativo che porterà i giocatori in un’ultima, disperata resistenza! Un’interminabile ondata di mostri sta dilagando nel campus della Miskatonic University e dovranno tenerla a bada mentre cercano disperatamente i componenti del rituale necessari a mettere fine a questa follia. In 60 minuti o meno, la collaborazione e l’esito delle indagini determineranno il destino dei giocatori. Le probabilità di successo non sono dalla parte dei giocatori: se dovessero fallire, questa sarà davvero l’ultima ora per Arkham… e per il mondo intero.

Da 1-4 giocatori

Durata media di una partita: 30′-60’

Età suggerita: da 14 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 39,90 €

Studio: Fantasy Flight Games

Autore: Carlo A. Rossi

DOBBLE COLLECTOR

Data di uscita prevista: 27 novembre 2020 (in vendita QUI)

Dobble, uno dei migliori giochi da tavolo per bambini, festeggia i suoi 10 anni con una variante veramente speciale! Una scatola più grande, che ricorda quella dei biscotti, e che contiene ben due nuovi mazzi anch’essi più grandi! 55 carte che si illuminano al buio e 55 carte con simboli dall’effetto dorato. Buon compleanno Dobble!

Da 2-8 giocatori

Durata media di una partita: 15’

Età suggerita: da 6 anni in su

Genere: Party Game

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Studio: Zygomatic

ARKHAM HORROR: IL GIOCO DI CARTE – CON L’ACQUA ALLA GOLA

Data di uscita prevista: 27 novembre 2020 (disponibile QUI)

Scenario III (carte 108-151) della campagna La Cospirazione di Innsmouth. Questo pack contiene 60 carte, comprese nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti, e un nuovo scenario che può essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Da 1 a 4 giocatori

Durata media di una partita: 60-120’

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 €

Studio: Fantasy Flight Games

Design e Sviluppo dell’Espansione: Matthew Newman con Jeremy Zwirn

THROW THROW BURRITO

Data di uscita prevista: 27 novembre 2020 (in vendita QUI)

Dai creatori di Exploding Kittens, un gioco di carte per chi ama (tirare) i burrito! Questo è un party game come non se ne sono mai visti. Si tratta di una combinazione tra un gioco di carte e duelli all’ultimo sangue, dove i giocatori si sfidano faccia a faccia collezionando carte, guadagnando punti e tirandosi addosso dei burrito. Per prima cosa bisognerà collocare i due Burrito sul tavolo e distribuire le carte. I Burrito sono fatti di una schiuma morbida e spugnosa. I giocatori guadagneranno punti collezionando tre carte dello stesso tipo, ad esempio trovando i tris prima degli altri giocatori. Dovranno giocare le carte Burrito e costringere gli amici a combattere. Se qualcuno viene colpito da un Burrito, perde dei punti. Dovranno sfidarsi in Duello per determinare il vincitore. Durante un Duello di Burrito, due giocatori devono mettersi schiena contro schiena, fare tre passi e… TIRARE!

Da 2 a 10 giocatori

Durata media di una partita: 15’

Età suggerita: dai 7 anni in su

Genere: Party Game

Prezzo di vendita consigliato: 24,90 €

Studio: Exploding Kittens

TWILIGHT IMPERIUM 4.A ED.: LA PROFEZIA DEI RE

Data di uscita prevista: 27 novembre 2020 (disponibile QUI)

Twilight Imperium: La Profezia dei Re introduce numerosi contenuti aggiuntivi per il gioco base di Twilight Imperium: Quarta Edizione. Sette nuove fazioni scendono in campo, tra cui i famigerati geno-stregoni mahact, coloro che un tempo governavano la galassia. I leader si portano in prima fila per dotare le loro fazioni di abilità straordinarie e, nel sanguinario teatro dei combattimenti planetari, le unità di fanteria meccanizzate portano la brutalità degli scontri a nuove vette. Tra le stelle, la guerra raggiunge i pianeti più famosi della galassia e la corsa ai nuovi territori rivela reliquie perdute che racchiudono un immenso potere.

Da 3 a 8 giocatori

Durata media di una partita: 4-8 ore

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 99,90 €

Studio: Fantasy Flight Games

Design e Sviluppo dell’Espansione: Dane Beltrami

7 WONDERS DUEL: AGORA

Data di uscita prevista: 4 dicembre 2020 (che trovate QUI)

Questa espansione per 7 Wonders Duel aggiunge i Senatori e la loro Influenza sul Senato. I giocatori cercheranno di controllare le Camere per trarre vantaggio dai Decreti oppure per lanciare un appello ai Cospiratori che potrebbero improvvisamente rovesciare la situazione. Questa espansione aggiunge, inoltre, una nuova condizione di vittoria: la supremazia politica.

Da 2 giocatori

Durata media di una partita: 30’

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Studio: Repos Production

Autore: Antoine Bauza e Bruno Cathala

Illustrazioni: Miguel Coimbra

ARKHAM HORROR: IL GIOCO DI CARTE – LA GUERRA DEGLI DÈI ESTERNI

Data di uscita prevista: 4 dicembre 2020

Gli investigatori dovranno collaborare per salvare la Terra dalle devastazioni de La Guerra degli Dèi Esterni. In questo scenario speciale da 78 carte per Arkham Horror LCG, tre culti arcani si scontrano per stabilire chi sarà il primo a evocare il proprio Dio Esterno e soltanto degli audaci investigatori potranno sventare le loro turpi macchinazioni. Questo scenario può essere giocato con 1-4 investigatori come scenario autoconclusivo o inserito in qualsiasi campagna come storia secondaria; inoltre, con copie aggiuntive può essere giocato con un qualsiasi numero di investigatori in modalità multiplayer epico.

Da 1 a 4 giocatori

Durata media di una partita: 60-120’

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Studio: Fantasy Flight Games

Design e Sviluppo dell’Espansione: Jeremy Zwirn con Matthew Newman

ARKHAM HORROR: IL GIOCO DI CARTE – LO SCOGLIO DEL DIAVOLO

Data di uscita prevista: 4 dicembre 2020

Scenario IV (carte 152–188) della campagna La Cospirazione di Innsmouth. Questo pack contiene 60 carte, comprese nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti, e un nuovo scenario che può essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Da 1 a 4 giocatori

Durata media di una partita: 60-120’

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 €

Studio: Fantasy Flight Games

Design e Sviluppo dell’Espansione: Matthew Newman con Jeremy Zwirn

UNLOCK! STAR WARS

Data di uscita prevista: 10 dicembre 2020 (in vendita QUI)

Tre avventure intergalattiche a tema Star Wars! In Ritardo inaspettatoi giocatori saranno bloccati nelle celle di un Destroyer imperiale e dovranno riuscire a trovare una via d’uscita per sfuggire all’Impero! In Fuga da Hoth le forze imperiali attaccano la base dei Ribelli su Hoth. I giocatori dovranno fuggire attraverso le terre ghiacciate per lasciare questo pianeta maledetto! In Missione segreta su Jedha un criminale ha rubato un prezioso artefatto e si è schiantato su Jedha, un pianeta deserto. Saranno i giocatori a doverlo riportare indietro!