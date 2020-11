L’Attacco dei Giganti: inaugurate le statue di Eren, Mikasa e Armin nella città natale di Hajime Isayama

Lo scorso 7 novembre in Giappone a Hita, prefettura di Ōita, città natale di Hajime Isayama, è stata inaugurata un’installazione artistica comprendente le statue di Eren Jaeger, Mikasa Ackermann e Armin Arlert, i tre protagonisti principali de L’Attacco dei Giganti (Shingeki no kyojin), il manga opera di Isayama.

Le statue, posizionate ai piedi della diga di Miho, come se i tre fossero effettivamente ai piedi delle possenti mura descritte nel manga, ricreano la famosa scena dell’attacco del Gigante Colossale che, con un calcio, aprì una breccia nel Wall Maria. Le statue, infatti, presentano i tre adolescenti increduli davanti alla scena che nessuno avrebbe mai creduto potesse verificarsi.

A tagliare il nastro è stato lo stesso Hajime Isayama, il quale in passato aveva rivelato che l’ispirazione del manga era nata proprio in quelle zone, guardando le montagne che circondavano la sua città natale. Il mangaka, durante l’inaugurazione, ha rivolto anche un pensiero di ringraziamento ai circa 200 invitati alla cerimonia:

Sono molto grato di essere stato invitato a questo importante evento. La statua è impressionante. Momenti come questo sono ciò che mi spinge a continuare a lavorare sodo perché significa che il mio lavoro sta raggiungendo e ispirando molte persone nel mondo.

Per quanto riguarda il manga manca, posso dire che manca l’1 o il 2 per cento per finirlo, aspettatevi quindi una sua conclusione tra poco.