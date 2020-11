Kids & Legends, la versione retail di Kids & Legends, arriva in Italia con Amsodee

Asmodee Italia ha annunciamo la distribuzione in Italia di Kids & Legends, la versione retail del progetto Kids & Dragons che arriverà quindi nel nostro paese.

Kids & Dragons diventa Kids & Legends e Asmodee Italia annuncia la distribuzione del gioco nel nostro paese

Kids & Dragons nasce come gioco di ruolo per ragazze e ragazzi (e genitori) che non hanno mai giocato di ruolo, con una promessa ambiziosa e nobile: rendere chiunque immediatamente in grado di giocare, senza manuali da studiare, calcoli da fare, solo con il divertimento e la condivisione di esperienze indimenticabili. Anche i più piccoli e i più timidi possono giocare a Kids & Dragons. Anche i ragazzi con DSA possono giocare. Anche chi non ha mai fatto il Master può giocare.

Kids & Legends sarà disponibile a partire da primavera 2021, con il team di Asmodee Italia che si dice particolarmente orgoglioso, come editori. giocatori e appassionati, di prendere parte a questo progetto.

Un progetto talmente inclusivo e speciale che, come Asmodee Italia, ce ne siamo subito innamorati e, dopo aver visto la campagna Kickstarter, abbiamo deciso di contattare Michele Torbidoni, parte del team che gli ha dato vita.

Kids & Dragons nasce infatti nel 2016 da un gruppo di giocatori di Chiaravalle e Fabriano con lo scopo di avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo del gioco di ruolo attraverso materiali semplici e intuitivi. Partito come un’esperienza locale, ha presto raggiunto tuttoil territorio nazionale, toccando 60 località italiane e coinvolgendo 673 ragazze e ragazzi. Dalle famiglie ai gruppi di amici, fino alle scuole, come strumento didattico e di stimolo alla creatività, nel corso di questi 4 anni ha preso sempre più forma.

E anche per questo, il gioco arriverà sul mercato con un nuovo nome: Kids & Legends.

Una scelta, quella fatta dal team di designer, che rimarca come in questi anni di sviluppo il gioco sia passato dall’essere un omaggio ai giochi di ruolo storici, a un’esperienza completa e nuova, qualcosa di veramente unico nel suo genere, con modalità di gioco innovative e ambientazioni originali.

Basterà aprire la scatola per iniziare subito a giocare. In Kids & Legends il master e i giocatori troveranno tutto il necessario, dagli avvenimenti alle immagini descrittive, direttamente nei manuali del gioco: master e giocatori hanno sempre a disposizione le immagini dei luoghi dell’avventura, le mappe con le indicazioni di gioco e il flusso narrativo, grazie al Libro delle Mappe e al Libro degli Eventi, attraverso il quale le regole vengono introdotte e imparate direttamente giocando.

Ogni più piccolo dettaglio è stato studiato nell’ottica di inclusione e semplicità: le plance e i segnalini stimolano la cooperazione e la verbalizzazione, guidando la costruzione delle azioni e permettendo a tutti di dire la loro, anche ai più timidi. I dadi visivi evitano i calcolie sollevano dall’imbarazzo di sbagliare ed esporsi al giudizio degli altri. Per i più piccoli, ma anche per chi semplicemente non ha mai giocato di ruolo, può essere difficile interpretare un personaggio: in Kids & Legends il giocatore interpreta se stesso. Descrivendosi sceglierà la classe giusta a cui appartenere fra oltre 20 opzioni disponibili. Artisti di fama internazionale hanno dato vita a un mondo visuale pieno di stimoli, emozioni e sfide senza mai risultare disturbante per i più giovani.

Un’esperienza di gioco completa e accessibile a chiunque, divertente per tutti, senza sforzi in termini di studio e preparazione: Kids & Legends si fa carico di tutto il lavoro grazie ai suoi materiali innovativi.

La scatola base del gioco porterà i giocatori nel mondo Tecno-fantasy di Lanyoo, in attesa di esplorare nuove ambientazioni e stili di gioco.