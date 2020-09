CMON annuncia nuovi fumetti basati sui suoi giochi da tavolo

Dopo il lancio, qualche mese fa, di CMON Comics Vol.1, la casa editrice di Zombicide, Victorian Masterminds e molti altri giochi da tavolo è pronta a lanciare nuovi fumetti basati su due dei titoli più famosi di Fantasy Flight Games, società del Gruppo Asmodee.

Dalla collaborazione fra CMON e Asmodee arrivano i nuovi fumetti basati sugli universi di Android Netrunner e Twilight Imperium

Proprio come accaduto con la prima serie, anche i nuovi comics di CMON, non saranno dei semplici fumetti da leggere ed archiviare, ma includeranno ulteriori componenti e storie che potremo aggiungere alle nostre partite, offrendoci ancora più modi per giocare ai giochi che più amiamo.

Il nuovo accordo raggiunto fra CMON Games ed il gruppo Asmodee è l’ultimo esempio della continua espansione di Asmodee Entertainment nel mondo della pubblicazione di graphic novel sotto licenza. Per CMON, questo accordo assicura le prime licenze in assoluto per Guillotine Press, la neonata divisione editoriale creata dall’editore asiatico che si specializzerà proprio nel mondo dei comics.

Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership in vista dell’esposizione al Festival of Licensing di ottobre. Portare alcune delle nostre proprietà intellettuali più iconiche nel mondo della narrazione visiva attraverso le pagine di questi primi graphic novel è un passo naturale per noi e siamo assolutamente entusiasti di iniziare questo emozionante viaggio con il grande team di CMON. Alexander Thieme, responsabile delle licenze per l’editoria e i beni di consumo presso Asmodee Entertainment.

Come per il recente CMON Comics Vol.1, questi nuovi volumi saranno creati da scrittori e artisti veterani, che porteranno i loro immensi talenti a servizio dei vari progetti collegati a questi universi.

Il lancio di questi fumetti è previsto per il 2021 con una campagna Kickstarter. I libri saranno abbinati a componenti di gioco progettati per deliziare i fan di lunga data di entrambi i franchise.

