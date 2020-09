No Man’s Sky: è disponibile Origins, il nuovo gigantesco aggiornamento del gioco

No Man’s Sky non smette di stupire par la forza e la costanza con cui Hello Games accompagna ancora il suo gioco che, nonostante non abbia rivoluzionato il mondo videoludico come si prefiggeva, continua a rinnovarsi e diventare sempre via via migliore.

È arrivato Origins, il nuovo corposo aggiornamento di No Man’s Sky che introduce davvero tante novità nel gioco di Hello Games

Da oggi è infatti disponibile l’aggiornamento 3.0 Origins che introduce così tante novità da farci sembrare di essere entrati in un nuovo universo. Miliardi di nuovi pianeti da scoprire, incremento della diversità di flora e fauna, aggiunta di nuovi sistemi meteorologici e tipi di terreno sono solo alcune delle novità che trovate elencate qui di seguito presentate con un traile di lancio.

Nuovi pianeti: i sistemi solari esistenti hanno nuovi pianeti

Sistemi binari e ternari

Nuovi paesaggi evocativi

Interfaccia utente rinnovata, nuovi colori e stile

Ancora più biodiversità in tutti i pianeti dell’universo

Nuova fauna aliena

Nuvole e meteo dinamico

Paludi

Ancora più colori

Teletrasporti migliorati

Modalità foto rinnovata

Archivi colossali, nuovi edifici da esplorare che nascondono anche storie da scoprire

Infestazioni: alcuni pianeti sono infestati da forme di vita (vegetazione e simili) che stanno prendendo il sopravvento

Sistema di illuminazione atmosferico rinnovato

Nuovi edifici “anomali” da esplorare

Vulcani, tempeste di fuoco

Nuovi oggetti da creare

Dettaglio del terreno migliorato

Qualità grafica dei pianeti migliorata (su PC con setting Ultra)

Nuova guida all’esplorazione

Rimossa l’interferenza dei portali

Meteore

Anomalie gravitazionali

Tornado

Fulmini

Nuovi NPC da incontrare sui pianeti

Menu migliorati

Upgrade del multi-tool

Insetti!

Robot selvatici

Migliorato il comportamento delle creature

Vermi della sabbia

L’aggiornamento di No Man’s Sky non solo aggiunge più “cose” ma lo fa aumentando anche la qualità generale dell’esperienza di gioco con maggiori dettagli grafici, come le nuvole che si addensano e si oscurano durante i temporali. È stata aggiornata anche l’impostazione grafica “Ultra” su PC, consentendo maggiori dettagli a una distanza maggiore.

L’idea alla base di tutti questi cambiamenti è riportare il “fattore wow” all’interno del gioco, regalando la sensazione di atterrare su un nuovo pianeta e di non avere assolutamente idea di cosa aspettarsi, con i giocatori che potrebbero venir aggrediti da un gigantesco verme della sabbia come quelli di Dune.

