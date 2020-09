PlayStation 5: Sony annuncia prezzo e data di uscita ufficiali

Come previsto, nel corso dello showcase odierno di Sony dedicato a PlayStation 5, il colosso nipponico ha svelato il prezzo e la data di uscita dell’attesa console next gen.

Finalmente habemus data: Sony annuncia che PlayStation 5 uscirà il 12 e 19 novembre al prezzo di 499,99 euro per la versione standard e 399,99 euro per la All digital

PS5, in vendita a 499,99 euro per la Standard Edition e 399,99 euro per la All Digital, debutterà in anteprima in Giappone e negli Stati Uniti il 12 novembre 2020, mentre il resto del mondo dovrà attendere una settimana in più, e precisamente il 19 novembre 2020.

Nel corso dello showcase, che sul finale ha rivelato per l’appunto prezzo e data di uscita di PlayStation 5, sono stati presentati i trailer di titoli come Final Fantasy XVI, Resident Evil Village, Call of Duty: Black Ops Cold War, Demon Souls che hanno poi lasciato il palcoscenico a un annuncio bomba proprio in chiusura dell’evento: il nuovo God of War 2.

Caratteristiche tecniche di PS5