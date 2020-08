World of Warcraft: Shadowlands ha una data di uscita – Ecco i dettagli della nuova espansione

Blizzard Entertainment ha annunciato la data di uscita di World of Warcraft: Shadowlands, l’ottava espansione di WoW, l’acclamato gioco di ruolo multigiocatore online.

Annunciata la data di uscita di World of Warcraft: Shadowlands, l’ottava espansione dell’acclamato MMORPG targato Blizzard Entertainment

Stringi un patto con una delle Congreghe, supera le sfide della Torre dei Dannati Torgast per creare il tuo equipaggiamento leggendario, e affronta il tuo destino in un mondo tra i mondi.

Gli eroi di Orda e Alleanza scopriranno il loro destino nell’aldilà il prossimo 27 ottobre.

Dettagli di Shadowlands

Oltre i cieli infranti di Azeroth ti attendono gli infiniti regni dell’aldilà: le Terretetre, dove le anime mortali fanno i conti con il proprio passato, scoprendo nuovi orizzonti… o soffrendo un’eternità di tormenti.

Entrando nelle Terretetre, i campioni di Azeroth incontreranno un mondo disfatto. Anime virtuose gettate nell’oscurità senza fine della Fauce, mentre le Congreghe, potenti fazioni che dominano i regni dell’aldilà, devono fare i conti con la misteriosa siccità di Animum, la risorsa principale delle Terretetre. Mentre un antico male raduna le forze per spezzare le catene che lo imprigionano, i giocatori dovranno trovare la loro strada attraverso i pericoli dell’aldilà, forgiando un patto con la Congrega che più si allinea ai loro principi e ripristinando l’equilibrio nel regno dell’oltretomba.

In Shadowlands, i giocatori esploreranno una delle zone più misteriose dell’universo di Warcraft”, ha dichiarato J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. “Scegliendo una Congrega a cui allearsi, dovranno affrontare alcune tra le decisioni più importanti mai prese in gioco, che influenzeranno quasi ogni dettaglio della loro esperienza in questa espansione. Siamo ansiosi di vedere quale strada i giocatori sceglieranno quando Shadowlands verrà pubblicato, a ottobre.

World of Warcraft: Shadowlands è ricco di contenuti e funzioni che permettono ai giocatori di scoprire e plasmare il destino dei propri personaggi:

Esplora l’oltretomba di Warcraft – Scopri le meraviglie e gli orrori che ti aspettano nel mondo dietro al velo. Cavalca sui campi dorati del Bastione, perditi tra le gotiche guglie di Revendreth, raggiungi il crocevia del fato nella città eterna di Oribos e molto altro.

Unisciti a una Congrega – Alleati a una delle quattro Congreghe delle Terretetre, ognuna con la propria storia, funzioni di gioco e un vasto arsenale di poteri unici che conferirà a chi si dedicherà alla sua causa. Scegli tra i valorosi Kyrian del Bastione e gli astuti Venthyr di Revendreth, combatti per i potenti Necrosignori di Maldraxxus o cerca un riscatto tra i Silfi della Notte di Selvarden.

Scala la Torre dei Dannati – Le anime che si sono dimostrate più vili nella loro vita passata vengono imprigionate a Torgast, una prigione ultraterrena governata dalla spaventosa entità chiamata Carceriere. Questa sfida in continuo cambiamento è affrontabile in solitaria o in un gruppo di massimo cinque personaggi, e coloro che dimostreranno il loro coraggio superando le prove otterranno i materiali necessari alla creazione di un equipaggiamento leggendario runico.

Diventa un Cavaliere della Morte – Bolvar Domadraghi, l’ex Paladino che indossò l’elmo del Re dei Lich per tenere a bada il Flagello, cerca di rinforzare i ranghi dei Cavalieri della Morte. Ora, anche i Pandaren e tutte le Razze Alleate potranno unirsi ai loro empi ranghi (disponibile con il pre-acquisto).

E molto altro… – Sopravvivi all’occhio vigile del Carceriere nella Fauce, dove la sfida si fa più dura col passare del tempo, forgia Vincoli dell’Anima con personaggi chiave della tua Congrega per ottenere i loro poteri, riporta il Santuario della tua Congrega all’antica gloria… Shadowlands è un’esperienza di World of Warcraft come mai nei hai vissute prima.

La morte incombe su Azeroth

Prima dell’uscita dell’espansione, Azeroth inizierà a mostrare gli effetti delle azioni di Sylvanas durante uno speciale evento di pre-lancio in gioco a tempo limitato, Morte Incombente, che vedrà i giocatori impegnati nelle distese ghiacciate della Corona di Ghiaccio, dove il velo tra i mondi è stato squarciato e il risveglio dei non morti del Flagello preannuncia l’arrivo di forze ancora più sinistre.

L’evento Morte Incombente fa parte dell’aggiornamento pre-espansione che prepara il gioco all’uscita di Shadowlands e include: un nuovo sistema di progressione che consente ai giocatori di raggiungere il nuovo livello massimo pre-Shadowlands di 50, un’epica avventura introduttiva per i novizi di World of Warcraft ambientata sulla maledetta Isola dell’Esilio, diversi aggiornamenti a classi e abilità in preparazione dell’espansione e altro ancora.

Scegli il tuo destino nelle Terretetre

I giocatori che desiderano prepararsi per il viaggio nelle Terretetre possono preacquistare sin da oggi l’espansione su www.worldofwarcraft.com. World of Warcraft: Shadowlands è disponibile in diverse edizioni per accontentare tutti:

Shadowlands Base Edition (39,99 €, solo digitale) – Contiene la sola espansione e rappresenta il nuovo punto di partenza rispetto alle precedenti espansioni.

Shadowlands Heroic Edition (54,99 €, solo digitale) – Contiene l’espansione, un potenziamento del personaggio istantaneo per essere pronti a entrare in Shadowlands al lancio, e la cavalcatura Dragone Eterno Stregato, che fornisce accesso a una serie di missioni la cui ricompensa è il set di trasmogrificazione Paramenti del Viandante Eterno.

Shadowlands Epic Edition (74,99 €, solo digitale) – Include tutti i contenuti della Heroic Edition più la mascotte Dragoserpe dell’Anima, l’effetto cosmetico per l’arma Brivido Fantasma, la Pietra del Ritorno del Viandante Eterno, che fornisce un effetto grafico unico, e 30 giorni di tempo di gioco.

Shadowlands Collector’s Edition (prezzo suggerito 119,99 €, solo fisica) – Un cofanetto in edizione limitata che include tutti i contenuti della Epic Edition e cimeli con cui decorare il tuo regno fisico, tra cui quattro spille con il sigillo delle Congreghe, un tappetino per il mouse con il cielo infranto sopra la Corona di Ghiaccio, il libro rilegato Art of the Shadowlands e il codice per sbloccare la colonna sonora di Shadowlands. La Collector’s Edition verrà spedita dai punti vendita a partire dal 13 ottobre 2020: verifica la disponibilità della prenotazione presso il tuo punto vendita di fiducia e le politiche di spedizione adottate. I giocatori che hanno preacquistato una copia digitale di Shadowlands e l’hanno aggiornata alla Collector’s Edition riceveranno automaticamente il credito sul loro saldo Blizzard in base all’acquisto fatto.

Tutti i bonus delle edizioni Heroic ed Epic vengono sbloccati immediatamente con il preacquisto. Inoltre, il preacquisto di un’edizione qualsiasi di World of Warcraft: Shadowlands sbloccherà la possibilità di creare Cavalieri della Morte con Pandaren e Razze Alleate.

World of Warcraft: Shadowlands uscirà in tutto il mondo alle 16:00 PDT del 26 ottobre 2020. La pubblicazione nel resto dei fusi orari del mondo è disponibile su www.worldofwarcraft.com.

La chiave per la Collector’s Edition deve essere riscattata entro le 23:59 PDT del 31 marzo 2021.