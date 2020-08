I migliori librogame dell’anno: la rinascita delle storie a bivi

Appassionati di librogame, questo è il vostro momento!

Negli ultimi anni la letteratura interattiva ha avuto un importante sviluppo che ha portato ad un aumento dei libri-gioco scritti e pubblicati, ma soprattutto dei giocatori (vecchi e nuovi) che hanno scoperto la bellezza di addentrarsi nel mondo delle storie a bivi. Dato che la produzione di letteratura interattiva è sempre più corposa, abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori librogame dell’anno, pubblicati da settembre 2019 a settembre 2020.

Qualcuno ha detto libri-gioco? Scopriamo i migliori librogame dell’anno con una rassegna delle storie a bivi più interessanti del 2019-2020

Una delle caratteristiche più interessanti della produzione di quest’anno è la grande varietà di temi e ambientazioni in cui si sono cimentati gli scrittori. Ci si allontana un po’ dal fantasy classico (anche se Joe Dever resta nei cuori di tutti gli appassionati di questo genere!), in direzione di libri-gioco horror, investigativi, storici e contemporanei.

Non solo, il cambio di ambientazione porta con sé anche una rimodulazione delle regole di gioco dei libri. Infatti, avere nuovi obiettivi significa valori diversi sulle schede, nuove priorità e pericoli per il proprio personaggio. Inoltre, i librogame di “ultima generazione” implementano nuove meccaniche oltre al puro e semplice combattimento, elemento che rende il mondo della letteratura interattiva davvero stimolante e variegato e che ci permette di poter avere tra le mani degli ottimi prodotti.

Benché la scelta dei migliori librogame non sia stata semplice, abbiamo stilato un elenco dei volumi che ci sentiamo di consigliare per la loro storia, le regole di gioco, le illustrazioni e lo stile di scrittura.

Insomma, preparate dadi e matita e tuffatevi nei mondi dei migliori librogame!

Sherlock Holmes – Prima con Delitto

Prima con Delitto è un librogame edito da Watson Edizioni (collana GameBook), scritto da Alberto Orsini con le illustrazioni di Pietro Rotelli e la copertina di Vincenzo Pratticò.

Si tratta di un volume di genere investigativo in cui vestiremo i panni della giovane Rebecca Hurley, assistente alla cattedra di Psicologia Forense e cugina del Dottor Watson. Nei panni di questa giovane e perspicace ragazza prenderemo parte alle indagini di ben due casi. Il primo riguarda il furto di un costoso gioiello su un vagone di un treno; il secondo, un omicidio alla Royal Opera House durante una rappresentazione a cui assisterà la Regina Vittoria in persona.

Non ci si annoierà di certo tra le pagine di Sherlock Holmes – Prima con Delitto e ogni occasione sarà buona per mettere alla prova le nostre capacità di ragionamento. Un volume avvincente, ben scritto, in cui ci si sente davvero protagonisti degli avvenimenti.

Potete trovare Sherlock Holmes – Prima con Delitto in offerta A QUESTO INDIRIZZO.

Fausto & Furio

Fausto & Furio è un recente librogame scritto da Thomas Mazzantini con le illustrazioni di Alessandro Romita ed edito da Acheron Books (collana Zaira). Mazzantini, professionista nell’ambito di narrativa e giochi da tavolo, è qui al suo esordio nel settore dei librigame con un volume di circa 500 paragrafi ambientato in una Toscana dai tratti fantastici in cui dovremo pilotare… un cinghiale meccanico da corsa! Un’ambientazione decisamente particolare e originale che si accompagna ad un sistema di regole che non prevede l’utilizzo di dadi.

Proprio quando il protagonista del libro decide di smettere di correre, una donna dai capelli rossi appare dal nulla con un’offerta che non si può rifiutare: dovremo partecipare alla Ferraglia, pericolosissima gara clandestina e impedire che un certo Lombardi arrivi primo, lo stesso viscido pilota che ci ha fatto perdere l’occhio. Che fare se non rimettersi in pista?

Potete giocare a Fausto & Furio acquistandolo A QUESTO INDIRIZZO.

Hellas Heroes 2: L’audace colpo del Vello d’Oro

Francesco Di Lazzaro e Mauro Longo lavorano insieme per dare vita al secondo volume della collana Hellas Heroes, edito da Librarsi Edizioni. Come suggerisce il nome, questo è un librogame che ci porterà nelle mitiche atmosfere dell’Antica Grecia, scoprendo le avventure di Autolico, figlio di Ermes. In questa seconda avventura Autolico sarà impegnato in uno dei viaggi mitologici più famosi: la spedizione per recuperare il Vello d’Oro, il manto dorato dai poteri curativi.

Chissà che cosa affronterà il protagonista insieme al resto dell’equipaggio della nave Argo, capitanata da Giasone… Una nuova avventura che rivisita l’Antica Grecia e i suoi miti in ottica moderna, tra eroi e anti-eroi, e che propone una storia intrigante e sfaccettata bella da giocare e da ri-giocare!

Non è un caso che questo volume sia andato a ruba e potete recuperarne le ultime copie QUI.

Fresco di Stampa

Ci allontaniamo ancora una volta dai classici del genere per citare Fresco di Stampa, librogame scritto da due nomi di prim’ordine, Alberto Orsini e Francesco Di Lazzaro, con le illustrazioni di Mala Spina ed edito da Lambda House.

Si tratta di un volume di genere investigativo-giornalistico in cui vestiremo i panni di Marco Goretti, giornalista che scrive per il quotidiano La Cronaca. Il protagonista deve farsi le ossa in una redazione alla ricerca del miglior titolo che possa aumentare le vendite e sgominare la concorrenza. Quindi il nostro obiettivo è raccogliere il maggior numero di Indizi riguardo dei pezzi da scrivere e infine redigere l’articolo nel miglior modo possibile così da guadagnare la tanto agognata Prima Pagina.

Un volume originale, dalle storie convincenti e mai banali che riesce a coinvolge e a mettere alla prova noi giocatori/lettori. Uno stile di scrittura snello, scorrevole e che si allinea perfettamente al genere giornalistico. Potete reperire Fresco di Stampa A QUESTO INDIRIZZO.

Dopo Tutankhamon

In questa rassegna dei migliori librogame non poteva mancare un po’ di storia, meglio ancora se si parla di Antico Egitto! Un’ambientazione del genere non può che far venire in mente le atmosfere di inizio ‘900 con la corsa ai tesori delle piramidi, ai pericoli e alle scoperte degli audaci esploratori. Non a caso, in Dopo Tutankhamon di Matteo Cresci (Aristea) vestiremo i panni di Ramose, saccheggiatore di tombe che si unirà ad una banda per depredare la tomba di Tutankhamon.

Non prendete quest’avventura alla leggera, perché farsi male è molto più facile di quanto ci si possa aspettare! Un bel librogame che ha dalla sua un importante studio della realtà storica, elemento che traspare nella scrittura dei vari capitoli. Per acquistare Dopo Tutankhamon, potete visitare QUESTO INDIRIZZO.

Carmilla – Il bacio del vampiro

Qualcuno ha parlato di vampiri? Se siete amanti delle ambientazioni gotiche e horror allora non potrete che apprezzare Carmilla, edito da Watson Edizioni (collana Gamebook) e realizzato da Francesco Di Lazzaro.

Si tratta di un corposo librogame che ha la caratteristica di poter essere giocato secondo il punto di vista di due personaggi della storia: Carmilla (vampiro) e Laura (la preda). Il volume riprende il racconto omonimo del 1872 scritto da Sheridan Le Fanu. Infatti, in questo libro-gioco saremo trasportati nell’Austria dell’800, in un castello, seguendo la storia di due ragazze. Purtroppo l’amicizia può sfiorare l’ossessione e chissà quali segreti si celano dietro i silenzi del castello…

Enigmi e adrenalina la fanno da padrone in questo volume davvero molto interessante e dall’ambientazione affascinante e coinvolgente. Non vi fate spaventare dalla mole del libro perché ne vale davvero la pena!

Infatti, Carmilla è andato letteralmente a ruba e potete trovare le ultime copie disponibili A QUESTO INDIRIZZO.

The Necronomicon Gamebook: Carcosa

The Necronomicon Gamebook – Carcosa è il secondo e nuovo capitolo di Officina Meningi, scritto da Valentino Sergi e che si rifà all’universo letterario di H.P. Lovecraft. Un nuovo volume capace di farci vivere avventure al limite tra sogno e follia, un viaggio tra affascinanti e orrorifiche creature letterarie. In questo libro dovremo contrastare il Re Giallo, tentando di salvare l’umanità… ma anche la nostra sanità mentale!

Carcosa è un volume che unisce una fantastica abilità di trasposizione dei testi di intramontabili classici (Ambrose Bierce, Robert W. Chambers e H.P. Lovecraft) al piacere e al divertimento di gioco di un librogame. Se vi piacciono le atmosfere horror, è un gamebook da non perdere!

Darkwing 2: La Voce di Greyven

La nostra rassegna dei migliori librogame del 2019-2020 continua con La Voce di Greyven di Davide Cencini, ambientato, come si evince dal titolo, nell’universo del romanzo Mondo di Darkwing creato dallo stesso autore. In questa avventura a bivi vestiremo i panni di un nuovo personaggio, Wyvern, il quale dovrà trovare Ashadi, moglie del precedente sovrano delle Terre Grigie, ora a capo del movimento rivoluzionario che si fa conoscere col nome di Piume.

Un librogame ben scritto, che non ha bisogno di avere conoscenze pregresse sulla trama del romanzo e che introduce alcuni elementi di gioco interessanti che fanno davvero pesare ogni singola scelta del giocatore in quella che è la storia generale del libro. Potete trovare La Voce di Greyven A QUESTO INDIRIZZO.

The Apocalypse Game

Satira e contemporaneità si uniscono in The Apocalypse Game, libro interattivo di Rob Sears edito da Il Saggiatore.

Il piacere dell’avventura interattiva si mescola sapientemente alla satira, alla politica e ai problemi della società dei giorni nostri. Dimenticate dadi e combattimenti perché in ogni capitolo di questo libro avrete la possibilità di scegliere se condannare l’umanità ad un futuro più o meno apocalittico, decidendo se salvarla dall’ennesima calamità che la colpisce.

Una nuova guerra mondiale, una pandemia che cerca di sterminare la popolazione, robot che si ribellano agli uomini sono solo alcuni degli scenari che ci troveremo ad affrontare tra le pagine di questo libro. Non si tratta di un volume complesso dal punto di vista della giocabilità, ma resta un esperimento interessante che porta la letteratura interattiva nel mondo della satira. Se vi interessa reperirlo, potete trovarlo QUI.

Negli Eoni Fedele

Negli Eoni Fedele è un altro esperimento originale (e molto ben riuscito!) nel panorama dei migliori librogame usciti quest’anno. Scritto da Andrea Mollica e Helios Pu ed edito da SpaceOrange42, si tratta di un’avventura in cui ci caleremo nei panni del Maresciallo Elia Santacroce del COC, il reparto dei Carabinieri dell’Occulto.

Ebbene sì, avete letto bene, perché mentre noi viviamo tranquillamente la nostra quotidianità, i Carabinieri dell’Occulto ci proteggono da Lupi Mannari, vampiri, entità malevole e demoniache, morti che risorgono, alieni da altri pianeti ed entità provenienti da strani piani di esistenza. Pronti a risolvere un nuovo caso?

Un’ambientazione particolare e un sistema di regole che non prevede l’utilizzo dei dadi rende questo libro-gioco molto interessante e consigliato soprattutto a chi ama il genere horror ed esoterico e per chi non vede l’ora di trovare i tanti riferimenti pop del libro.