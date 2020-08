J-POP Manga ed Edizioni BD sbarcano su Kobo… con una sorpresa!

Arriva anche per J-POP Manga ed Edizioni BD l’ora delle pubblicazioni digitali e, dopo le convincenti iniziative scaturite per “causa di forza maggiore” durante la quarantena, l’editore milanese amplia ancora di più la sua offerta di e-book e sbarca su Kobo con una prima selezione dei suoi manga bestseller come Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul:re di Sui Ishida e The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu.

Continua l’espansione del catalogo digitale di J-POP Manga ed Edizioni BD, con l’editore milanese che sbarca su Kobo con i suoi manga e i suoi fumetti

A questi primi titoli si aggiungeranno, nel corso del mese di agosto, circa venti graphic novel di Edizioni BD e altri manga J-POP tra cui The Quintessential Quintuplets, your name., e Il prezzo di una vita per un totale di circa 100 volumi.

Georgia Cocchi Pontalti, Marketing and Distribution Manager, ha voluto sottolineare come le iniziative prese durante la quarantena per non “abbandonare” i lettori si sono rivelate vincenti e hanno fornito la giusta spinta per l’espansione dell’offerta editoriale:

Durante il lockdown abbiamo lavorato ad ampliare il nostro catalogo digitale. Un’attività che è stata molto apprezzata dai nostri lettori e che intendiamo continuare potenziare. In particolare, sono state molte le richieste di attivare anche la piattaforma Kobo, e siamo molto felici di esaudire oggi questo desiderio.

Per celebrare questa nuova offerta digitale, l’editore ha preparato anche una sorpresa per i propri lettori! Sono da oggi disponibili su caseable.com due design J-POP Manga per molti modelli di ebook reader e tablet per leggere digitalmente sfoggiando il proprio orgoglio #WeAreManga o in compagnia dei Fugu, mascot della casa editrice.



Fino al 15 Settembre, e fino a esaurimento scorte, i case J-POP Manga saranno in offerta speciale, usando il codice JPOPManga20, infatti, si godrà di uno sconto del 20% su tutti i modelli disponibili. Qui il link allo store!

Qui di seguito trovate tutti i titoli digitali previsti per il mese di agosto:

J-POP Manga The quintessential Quintuplets 01-06 Land of the Lustrous 01-02 Your name. Manga 01-03 Il prezzo di una vita 01-03 your name. Novel 5 cm al secondo Il giardino delle parole Tokyo Ghoul novel 01-03 Tokyo Ghoul :re Quest SAO novel 01-13

Edizioni BD Ruggine Il sentiero delle ossa Janis Joplin – Piece of My Heart Up all night Last Goodbye – Un Tributo a Jeff Buckley Miles: Assolo a Fumetti Black Gospel: Un Vangelo Western Due attese La Vedova Bianca Kurt Cobain – Quando ero un alieno Jimi Hendrix – Requiem Elettrico Belushi – In missione per conto di Dio Borgata Gordiani Bleeding Mariachi Il re delle fate Le terre dei giganti invisibili Figli delle tenebre: Burzum, Mayhem e l’anima nera del Metal



Cosa è Kobo?