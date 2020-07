Death Stranding è disponibile da oggi su PC: ecco specifiche e requisiti minimi

Death Stranding, l’ultima fatica del genio creativo di Hideo Kojima, approda oggi anche su PC grazie a 505 Games ed è disponibile in versione speciale retail a tiratura limitata al prezzo di 69,99 euro, oltre che nella versione digitale standard scaricabile dalle piattaforme Steam e Epic Games Store al prezzo di 59,99 euro.

Questa versione di Death Stranding riserva ai giocatori PC nuove funzionalità e contenuti giocabili come il supporto ai display ultra-wide, un frame rate elevato, supporto alla tecnologia avanzata di NVIDIA e un’emozionante crossover in-game con i celebri giochi Valve Half-Life e Portal.

The wait is finally over! @KojiPro2015_EN‘s #DeathStranding is OUT NOW worldwide across Steam and the Epic Games Store!

Tomorrow is in your hands!

Steam ➡️ https://t.co/x0qEvZUG0M

Epic Games Store ➡️ https://t.co/g7Aw9D1dlF#DeathStrandingPC#505Games pic.twitter.com/AhHzBCaXME

— 505 Games (@505_Games) July 14, 2020