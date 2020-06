J-POP Manga annuncia otto nuovi titoli che pubblicherà nei prossimi mesi

J-POP Manga, nel corso del live di Romics Official che ha visto protagonisti Tony Valente, autore di Radiant, Stefano Bonfanti, del duo Dentiblù, e Walter Leoni, autore di SS Tata, ha annunciato otto nuovi titoli che pubblicherà nei prossimi mesi.

J-POP Manga svela otto nuovi titoli in arrivo tra i quali troviamo Jibaku Shounen Hanako-Kun, I’m A Spider, So What? e Hentai HXEROS

Negli scorsi giorni un video teaser aveva suggerito l’arrivo di un isekai molto particolare: I’m A Spider, So What?, anche se non si tratta dell’unico titolo in arrivo a essere legato a un anime molto amato o atteso!

J-POP ha infatti annunciato l’attesissimo manga di Jibaku Shounen Hanaku-Kun il reboot di Sword Art Online, Progressive, oltre a al piccante Hentai HXEROS. Non potevano mancare i #GodsOfManga di J-POP, con un nuovo titolo per la Osamushi Collection, Unico, un nuovo volume del maestro Kazuo Kamimura, Golden Gai, e uno dei capolavori a sfondo storico del manga, Showa: una storia del giappone di Shigeru Mizuki.

Georgia Cocchi Pontalti ha sottolineato come nel corso dell’estate non mancheranno altre sorprese:

Per questa diretta #InsiemeAlRomics abbiamo preparato una batteria di annunci che sicuramente stuzzicherà l’interesse dei nostri lettori appassionati di Anime! Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di portare in Italia Showa: una storia del giappone del maestro Mizuki, un’opera importante che esplora e racconta il periodo di armonia illuminata attraverso la biografia dell’Imperatore Hirohito. Che dire, la lunga estate non è ancora iniziata, chissà che non mancheranno altre sorprese!

Alla fine della live è stato inoltre reso disponibile il nuovo Direct in edizione digitale, raggiungibile a questa pagina, con alcune informazioni aggiuntive sui titoli annunciati, oltre che tutti i titoli J-POP Manga ed Edizioni BD in calendario per Agosto.

Ma vediamo nel dettaglio tutti gli annunci.

p style=”text-align: center;”>I’m A Spider, So What? – Okina BABA, Asahiro KAKASHI

In un mondo parallelo al nostro, l’Eroe e il Re dei demoni si scontrano in una battaglia epica, le cui ripercussioni giungono fino alla nostra realtà, causando la sconcertante esplosione di un’aula scolastica. Una tragedia che miete le vite di un gruppo di studenti, tutti destinati però a reincarnarsi nel mondo parallelo, dove potranno proseguire le loro esistenze. Per una di loro, però, la sorte ha riservato un’ulteriore sorpresa: il corpo nel quale tornerà a vivere non è quello di un essere umano bensì quello di… un ragno! Per giunta intrappolato in un pericolossimo dungeon! Armata solo della sua astuzia umana e delle sue conoscenze, la nostra sfortunata eroina dovrà così farsi largo tra i temibili mostri che popolano il dungeon, in un’avventura emozionante e straordinaria. Arriva il nuovo fenomeno isekai che ha fatto innamorare il Giappone!

p style=”text-align: center;”>Jibaku Shounen Hanako-Kun – Iro Aida

Le Sette Meraviglie sono famose leggende urbane giapponesi e ogni scuola ha le proprie. Tra queste una delle più note è quella di Hanako, il fantasma di una ragazza che tormenta i bagni della scuola e anche l’Accademia Kamome ha la sua versione di questa leggenda: le voci sostengono che il fortunato che riuscirà a evocare Hanako con successo, vedrà realizzarsi ogni suo desiderio. Attratte dalla leggenda, molte persone hanno cercato di invocarla. Ma quando Nene Yashiro prova a invocare il fantasma di Hanako scopre che la “ragazza”, in realtà, è un ragazzo! Per una serie di sfortunati eventi, la studentessa è involontariamente coinvolta in un’avventura soprannaturale, diventando l’assistente di Hanako e scoprirà quanto può essere fragile l’equilibrio tra mortali e spettri.

Hentai Hxeros – Ryouma Kitada

Il pianeta Terra è stato invaso! Una misteriosa civiltà di alieni parassiti, i Kiseichu, vuole depredare la razza umana della cosiddetta “Energia H”, l’energia erotica, privandola del desiderio di vivere e portandola all’estinzione. La situazione è critica e, per raddrizzarla, lo studente Retto Enjo dovrà, ehm, unirsi all’ultima linea di difesa contro la minaccia dei Kiseichu: l’organizzazione HxEros, un gruppo di eroi composto da quattro splendide ragazze. Con l’aiuto del dispositivo HxEros, i cinque giovani useranno il potere di Ecchi (H) e il potere erotico (Ero) per salvare la Terra dalla devastante libido dei mostri invasori!

p style=”text-align: center;”>Sword Art Online Progressive (Box) – Reki Kawahara, Kiseki Himura

Reki Kawahara torna alle origini della sua saga più celebre, reimmaginandone il primo amatissimo arco narrativo, Aincrad, in un affascinante e inedito reboot. Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo… o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine! Con l’aiuto di Kirito, un giocatore navigato che la invita nel suo gruppo di utenti esperti, Asuna lotterà per diventare una campionessa di SAO, per fare ritorno al più presto nel mondo reale! Una miniserie completa in sette volumi e disponibile in due cofanetti!

Noise (Box) – Tetsuya Tsutsui

Il tranquillo villaggio rurale di Shishikari, condannato allo spopolamento, rifiorisce grazie alla sua specialità locale: un fico nero. Nell’azienda agricola di Keita, proprietario della coltivazione di fichi, si presenta in cerca di lavoro Mutsuo Suzuki, un uomo piuttosto sospetto. Keita scopre che si tratta di un ex detenuto che quattordici anni prima è stato condannato per lo stupro e l’omicidio di una studentessa universitaria. La tranquillità della campagna viene turbata dagli intrusi del mondo esterno.

Golden Gai – Kazuo Kamimura

Un omaggio ai pinku eiga (film erotici softcore) e al regista Norifumi Suzuki, famoso per aver girato una quarantina di film del genere pinky violence, esploso negli anni Settanta, nel quale le protagoniste sono donne ribelli che cercano vendetta o che vivono situazioni erotiche piuttosto violente. Durante una bevuta nel Golden Gai di Shinjuku, Kamimura e Suzuki decidono di buttare giù questa serie di racconti, ambientati appunto in questo famoso quartiere. Il titolo vuol dire proprio Golden Gai (quartiere d’oro) e il protagonista è un regista di film erotici, di pinku eiga appunto, che immagina di incontrare diverse donne durante le sue serate nel Golden Gai, con le quali vive esperienze a metà tra il mondo reale e la dimensione onirica. Filo conduttore di queste storie è appunto il cinema erotico che percorre le pagine di questo manga, che abbonda di scene di sesso di varia natura, spesso violente e conturbanti.

p style=”text-align: center;”>Showa: una storia del Giappone – di Shigeru Mizuki

Nel suo intrigante e ambizioso manga, Shigeru Mizuki intreccia abilmente la biografia dell’imperatore Hirohito e della storia di una nazione: l’autobiografia con eventi nazionali e internazionali. Showa, letteralmente Periodo di armonia illuminata racconta i sessantatré anni di regno, dal 1926 al 1989), dell’imperatore noto come Hirohito. Nato nel 1922, Shigeru Mizuki è ha vissuto gran parte della sua vita adulta durante l’era Showa, autedefinendosi un vero e proprio “Showa-man”.

p style=”text-align: center;”>Unico – di Osamu Tezuka