Pendragon Game Studio: arrivano Dungeonology, Blades in the Dark e This War of Mine: Sotto Assedio

La tripletta del Drago Blu è composta da Dungeonology, Blades in the Dark e This War of Mine: Sotto Assedio, tre titoli assolutamente da non perdere.

Blades in the Dark

Età: 11+

Autore: John Harper

Giocatori: 3-5

Prezzo: 35,00 euro

Blades in the Dark è un gioco di ruolo in cui si raccontano le imprese di una banda di audaci canaglie che cerca fortuna nelle strade infestate di fantasmi nella città fantasy-industriale di Doskvol, in un mondo condannato al buio eterno. Tu e la tua banda dovrete sopravvivere e crescere in mezzo alle minacce di gang rivali, nobili corrotti e alla Guardia Cittadina

Dungeonology

Età: 14+

Autore: Diego Fonseca e Danilo Guido

Giocatori: 2-4

Tempo: 90 min.

Prezzo: 69,90 euro

Lo scopo del gioco è di guidare i vostri studenti nell’esplorazione di un Dungeon, raccogliendo più informazioni possibili riguardanti il popolo che vive al suo interno. Tutte le informazioni danno punti allo studente, che dovrà arrivare alla fine dell’esplorazione avendone il maggior numero rispetto ai suoi avversari, sperando di riuscire a dare con successo la tesi sulla razza studiata.

This War of Mine: Sotto Assedio

Età: 18+

Autore: Marek Mydel, Michał Oracz, Mateusz Szupik

Giocatori: 1-6

Tempo: 45-120 min.

Prezzo: 49,90 euro

In questa seconda espansione per This War of Mine, i giocatori si troveranno coinvolti in uno scontro senza quartiere all’interno della città. Nel corso di tre intensi Atti della Campagna di Guerra “Senza Speranza”, i giocatori non solo dovranno trovare il modo di sopravvivere al nuovo assedio, ma anche affrontare il caos e la brutalità di una guerra senza fine. Inoltre il modulo Orfani di Guerra, che introduce i bambini senza famiglia, porterà l’esperienza di gioco a un nuovo livello, così come nuovi Luoghi arricchiranno ogni Scenario e ogni Campagna del gioco base e delle altre espansioni.