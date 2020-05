Wonder Woman 1984: Gal Gadot è sfolgorante nella nuova immagine promozionale

In attesa di sapere se Wonder Woman 1984 verrà nuovamente posticipato, passando dalla data del 14 agosto a dicembre, forse per lasciare libero lo slot estivo al film Tenet di Christopher Nolan (attualmente previsto per il 17 luglio), il secondo film dedicato alla principessa delle amazzoni si è mostrato con una nuova immagine promozionale.

La nuova immagine promozionale di Wonder Woman 1984 ci mostra una sfolgorante Gal Gadot con indosso la Golden Armor

La foto, trapelata online e che potete vedere qui di seguito, mostra una sfolgorante Gal Gadot nei panni di Wonder Woman con la Golden Armor e il suo lazo.

Dettagli, trailer italiano e data di uscita di WW 1984

Nel cast del film, oltre a Gal Gadot e Pedro Pascal, troveremo anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah e Chris Pine che ritorna nei panni di Steve Trevor. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono invece i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista Patty Jenkins dietro la macchina da presa troviamo numerosi membri del team del suo film precedente, tra cui il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il candidato all’Oscar Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Wonder Woman 1984, che spera di bissare il grande successo del primo film, dovrebbe arrivare nelle cinematografiche italiane il 14 agosto 2020 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Leggi anche: La canzone di Wonder Woman 1984 – Scopriamo chi c’è dietro a un pezzo in pieno stile anni ’80

E voi? Andrete a vederlo al cinema? Forse Warner Bros. potrebbe davvero spostare il film in prossimità del Natale per sfruttare la meglio le festività di fine anno. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!

Fonte: JoBlo