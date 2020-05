Percy Jackson: Disney annuncia la serie TV in live action per Disney+

I film per il grande schermo si sono fermati bruscamente al secondo capitolo, ma questo sembra non impedirà a Disney di realizzare una serie TV in live action di Percy Jackson, tratta dai romanzi di Rick Riordan, per la sua piattaforma di Disney+.

A darne l’annuncio sui social è stato lo stesso autore insieme alla moglie Becky:

Hey fan di Percy Jackson, negli ultimi dieci anni abbiamo lavorato duramente per realizzare un adattamento fedele del mondo di Percy Jackson da portare sul grande schermo. Alcuni di voi ci hanno suggerito che sarebbe stata un’ottima serie per Disney+. Non possiamo essere più che d’accordo!

Non possiamo rivelare molto a riguardo in questo momento, ma siamo emozionati all’idea di una serie live-action della migliore qualità, che segua la storia originale della saga dei cinque romanzi di Percy Jackson, a partire dal primo, Il Ladro di Fulmini, adattato per la prima stagione.

Vi assicuriamo che io e Becky verremo coinvolti personalmente in ogni aspetto della serie. Vi daremo molte altre notizie in futuro ma, per il momento, abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare. Preparatevi, semidei! Sarà un viaggio fantastico ed entusiasmante.