LEGO Star Wars: disponibili in sconto (ancora per poco) i set Echo Base, Generatore di Hoth e Assalto a Endor

Per chi ha voglia di ricreare alcune celebri battaglie della saga originale di Star Wars, LEGO offre un interessante taglio dei prezzi per alcuni set ispirati a Guerre Stellari che presto saranno fuori catalogo.

I Set LEGO Star Wars Echo Base, Generatore di Hoth e Assalto a Endor sono scontati del 15% prima di essere messi fuori catalogo

Parliamo del set 75241 Action Battle – Difesa della Echo Base (acquistabile QUI), il set 75239 Attacco al generatore di Hoth (disponibile a QUESTA PAGINA) e il set 75238 Assalto a Endor (in vendita a QUESTO INDIRIZZO) tutti scontati del 15%.

Difesa della Echo Base

Regala un’esperienza di costruzione e di gioco con questo giocattolo costruibile Action Battle – Difesa della Echo Base 75241 LEGO Star Wars – novità di aprile 2019. I bambini adoreranno condividere l’esperienza con i loro amici mentre costruiscono una scena in mattoncini con la Base Echo del film Star Wars: L’Impero colpisce ancora, contenente il cancello d’ingresso della base ribelle, una torre con blaster, una sezione di trincea con Droide Sonda e un Walker AT-AT imperiale. Gli avversari caricano i loro potenti tiratori e, a turno, colpiscono i bersagli per far saltare in aria il Rebel Trooper e lo Snowtrooper, quindi aprono il cancello della base ribelle e abbattono il Walker AT-AT. Questo coinvolgente set di battaglia LEGO Star Wars costruibile offre tanto gioco creativo per i bambini di ogni età. Include 5 minifigure LEGO Star Wars.