USA: cittadini infuriati perché la polizia ha usato la sirena di The Purge per segnalare il coprifuoco da Coronavirus

Se in Italia i “coloriti” avvertimenti del governatore della Campania De Luca per far rispettare la quarantena sono diventate subito virali, dando anche origine a un piccolo videogame satirico, negli Stati Uniti le autorità non sono state da meno in quanto a fantasia per imporre le misure restrittive atte a limitare il diffondersi del contagio da Coronavirus.

La polizia di una cittadina degli USA, a seguito delle lamentele degli abitanti, si è scusata per aver impiegato la sirena di The Purge come segnale per il coprifuoco da Coronavirus

La polizia Crowley, in Louisiana, in osservanza alle disposizioni che imponevano un coprifuoco in città a partire dalle 21 di ogni sera, fino alle 6 della mattina successiva, ha utilizzato come segnale di inizio del divieto di uscita dalla case la nota sirena che in The Purge, la celebre serie TV distopica, dà il via al periodo di 12 ore (chiamato appunto “purga”) in cui tutti i reati, compreso l’omicidio, diventano legali.

I cittadini non hanno preso bene la cosa, sentendosi quasi vittime di una sorta di eccessiva intimidazione, in aggiunta alla situazione di inquietudine vissuta dalla comunità a causa della pandemia da Coronavirus che, in pochissime settimane, ha fatto degli USA il paese più infetto del mondo e con un numero di morti da COVID-19 secondo solo all’Italia.

Sta di fatto che Jimmy Broussard, capo della polizia di Crowley, ha dovuto scusarsi pubblicamente per l’uso di questa particolare sirena, precisando però di averne autorizzato l’utilizzo, su suggerimento di uno dei suoi agenti, per cercare di rendere più efficace l’allerta, dato che la zona risulta essere una di quelle con il più alto livello di diffusione di contagi del paese.

Insomma, un metodo forse poco delicato per intimare alla gente di restare a casa ma che, in qualche modo, ha comunque ha fatto venire un po’ “strizza” in più a tutti i cittadini, magari anche a quelli più indisciplinati.

