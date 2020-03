Lo streamer Ninja entra in gioco per sconfiggere il COVID-19 con una donazione di 150.000 dollari

Conquistato dalle donazioni compiute dai più noti Jimmy Fallon e Ryan Reynolds e da molte altre star, lo streamer 28enne Richard Tyler Blevins, meglio noto in rete come Ninja, ha donato 150.000 dollari all’organizzazione non-profit Feeding America.

Si tratta di un’organizzazione di beneficenza che guida, dal 1979, la lotta contro la fame e la povertà negli Stati Uniti e che sta contribuendo a contrastare i disagi creati recentemente dal Coronavirus, garantendo a 22 milioni di bambini l’accesso ai buoni pasto mentre le scuole sono chiuse e distribuendo beni prioritari di vario genere ai bisognosi.

In un video su Twitter con la sua manager e moglie Jessica Blevins, l’entertainer ha spronato chi ne ha la possibilità a collaborare economicamente, sottolineando inoltre quanto sia importante rispettare le regole imposte dalle autorità in questi momenti difficili.

We have been inspired by @vancityreynolds and @jimmyfallon who both made donations to @feedingAmerica We have donated 150,000 dollars, and encourage others to try and stay positive and practice social distancing. pic.twitter.com/FNFsNlMBON

