Resident Evil 3 Remake: la demo arriva a fine settimana mentre la beta di Resistance a fine marzo

Se la stanchezza da quarantena a causa del Coronavirus si è già impadronita di voi, allora preparatevi a scrollarvi di dosso la noia perché a fine settimana arriva la demo di Resident Evil 3 Remake.

Come vociferato nei giorni scorsi i fan della saga survival horror di Capcom, sull’onda emozionale della pandemia tutta reale che ha colpito il mondo intero, potranno rituffarsi nelle “virulente” e spaventose atmosfere di Raccoon City alla demo giocabile di RE3 che sarà disponibile per il download (su PlayStation 4, Xbox One e PC Steam) da giovedì 19 marzo.

March 19th, daylight… the Resident Evil 3 Raccoon City demo will overtake PS4, XB1, and Steam. Plus, an Open Beta for Resident Evil Resistance begins on March 27th! More details: 🌿 https://t.co/eRP47ne5vE pic.twitter.com/qEgzwVlzFs — Resident Evil (@RE_Games) March 16, 2020

Tutti i giocatori che completeranno la Resident Evil 3: Raccoon City Demo, che ci rivedrà vestire i panni di Jill Valentine e sopravvivere a Nemesis, avranno accesso a un nuovo trailer cinematografico del gioco. Inoltre, Capcom sfida i giocatori a trovare le 20 statue di Mr. Charlie che sono state nascoste mentre avranno proprio Nemesis è alle calcagna.

La demo sarà disponibile a partire dalle ore ore 17:00 del 19 marzo per la versione Xbox One, mentre per quella riservata a PlayStation 4 e Steam si dovranno attendere le ore 18:00 dello stesso giorno.

Se ciò non dovesse soddisfarvi, a fine mese sarà disponibile anche la open beta di Resident Evil Resistance che partirà il 27 marzo alle 8:00 su Xbox One e PlayStation 4, mentre per gli utenti PC Steam sarà disponibile a partire dalle ore 18.00 dello stesso giorno.

La fase di open beta terminerà il 3 aprile 2020, il giorno in cui verrà lanciato ufficiale di Resident Evil 3 Remake.