Stranger Things: la quarta stagione sarà davvero l’ultima?

Ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, e da molti considerata un vero e proprio tributo alla fantascienza degli anni ’80, Stranger Things è una delle serie più apprezzate all’interno del catalogo di Netflix, con la terza stagione, rilasciata la scorsa settimana, vista da oltre 40 milioni di account in tutto il mondo.

Nonostante questo, secondo un recente report la quarta stagione potrebbe anche essere l’ultima.

Anche le cose belle finiscono: la quarta stagione di Stranger Things potrebbe essere quella conclusiva

Stando a quanto dichiarato dagli stessi fratelli Duffer, per la serie sci-fi che racconta le vicende di Undici e dei suoi amici alle prese con i misteri della cittadina di Hawkins erano previste quattro o cinque stagioni, pur ammettendo la necessità di una conclusione naturale.

Stando al portale WeGotThisDiscovered, la serie potrebbe concludersi in anticipo con la quarta stagione, ancora senza una data di rilascio, per non snaturare eccessivamente l’idea che ne è alla base.

L’opera, infatti, racconta le vicissitudini di un gruppo di bambini che si trova a combattere il male che imperversa su una piccola cittadina. Il cast, però, invecchia e, tirandola troppo per le lunghe, c’è il rischio che venga meno proprio questa impostazione.

In un periodo in cui il mondo dell’intrattenimento sembra poco intenzionato ad osare qualcosa di nuovo, proponendoci principalmente reboot, remake e revival di prodotti di successo, essere in grado di riconoscere che l’importanza di concludere un’opera, per quanto apprezzata, è una dote davvero encomiabile.

Stranger Things è davvero un’ottima serie e proprio per questo motivo merita una degna conclusione.

Fonte: Comicbook