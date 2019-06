Reading Challenge: tutti i 338 libri di Rory Gilmore

Reading Challenge: sfide letterarie per leggere nuovi libri e confrontarsi con altri lettori.

Nell’era dei social, queste sfide sono diventate molto popolari e tanti appassionati partecipano a Reading Challenge di diverso tipo, basati sul genere letterario o anche su requisiti più divertenti come la Rainbow Book Challenge, che prevede la lettura di libri che riprendono uno dei colori dell’arcobaleno nel titolo.

Ovviamente, anche noi (carinissimi!) topi da biblioteca non potevamo esimerci dal partecipare a questo progetto virale, dando il nostro personalissimo tocco nerd. Oggi vorrei parlarvi di una Challenge perfetta per gli appassionati di serie tv, basata sui libri letti da Rory Gilmore della serie (ormai cult) Una mamma per amica.

Ecco la Reading Challenge con tutti i libri letti dal personaggio di Rory Gilmore nella serie cult Una mamma per amica

Inutile dire che anche su di me Rory Gilmore ha avuto una certa influenza. Non dimenticherò mai la scena in cui dice:

“Tredici milioni di libri? Io ho letto tipo trecento libri in tutta la mia vita e ho già sedici anni. Sai quanto tempo mi ci vorrà per leggere tredici milioni di libri?!”

Da quel momento ho fatto mia la massima per la quale la vita è troppo breve per sprecarla leggendo libri che non mi piacciono!

I fan più instancabili della serie hanno raccolto una lista dei libri letti da Rory o citati nelle puntate, oppure immortalati dalla camera mentre il personaggio di Alexis Bledel li legge avidamente. Il risultato è una lista di oltre 330 libri (a seconda della fonte sul web troverete numeri lievemente discordanti, io mi baso sulla lista del blog bookreviews) tra cui spiccano alcuni titoli davvero irrinunciabili.

Alcuni sono notissimi nell’immaginario pop e nerd e sono entrati da diversi anni nei programmi scolastici: ormai sono dei veri e propri classici. Parlo, ad esempio, di 1984 di George Orwell, disponibile A QUESTO INDIRIZZO, Il leone, la strega e l’armadio di C.S. Lewis, disponibile A QUESTO INDIRIZZO, o ancora Il corvo e altre poesie di Edgar Allan Poe, disponibile A QUESTO INIDIRIZZO, uno dei più importanti autori americani che ha aperto la strada per il genere horror contemporaneo.

Altri titoli della lista sono dei must per i lettori appassionati di fantasy e fantascienza, come Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, Harry Potter e la pietra filosofale di J. K. Rowling, Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien e L’ultimo degli uomini di Margaret Atwood.

Nella lista di Rory ci sono anche quei classici libri “mattoni” che sappiamo tutti di dover leggere, ma che non sempre completiamo. Il re dei “libri mattoni” è da sempre Guerra e Pace di Tolstoy, ma non scherzano neppure l’Ulisse di James Joyce, I racconti di Canterbury di Chaucer e Il nome della rosa di Umberto Eco. Non fatevi ingannare dalla mole di pagine: sono libri fantastici!

Ammetto senza vergogna di non aver letto molti dei libri di questa reading challenge, ma dopo aver visto la lista di libri di Rory mi sono subito appuntata alcuni nuovi titoli. Primo fra tutti La città bianca e il Diavolo di Erik Larson (sì, lo so, quelli che l’hanno già letto mi picchieranno per questa mia mancanza!), ma anche Strega: Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, il più drammatico Dove filtra la luce di M. J. Hyland e l’ironico Me parlare bello un giorno di David Sedaris.

Ecco di seguito alcuni titoli della lista di Rory Gilmore. Per vedere la lista completa, passate dal blog bookreviews.

1984 di George Orwell

31 canzoni di Nick Hornby

A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers

A sangue freddo di Truman Capote

A spasso con Daisy di Alfred Uhry

Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll

Alta fedeltà di Nick Hornby

Amabili resti di Alice Sebold

Amatissima di Toni Morrison

A meno che di Carol Shields

Amleto di William Shakespeare

Anna dei miracoli di William Gibson

Anna Karenina di Lev Tolstoy

Arancia meccanica di Anthony Burgess

Aspettando Godot di Samuel Beckett

Autobiografia di un volto di Lucy Grealy

Avere e non avere di Ernest Hemingway

Babe maialino coraggioso di Dick King-Smith

Balle! E tutti i ballisti che ce le stanno raccontando di Al Franken

Balzac e la piccolo sarta cinese di Dai Sijie

Bambi di Felix Salten

Bel Canto di Ann Patchett

Beowulf di Seamus Heaney

Fahrenheit 451 di Ray Bradbury

Fahrenheit 9/11 di Michael Moore

Fat land. Il paese dei ciccioni. Perché gli americani sono diventati il popolo più grasso del mondo e come evitare di fare la stessa fine di Greg Critser

Fiesta di Ernest Hemingway

Fiori per Algernon di Daniel Keyes

Foglie d’erba di Walt Whitman

Frankenstein di Mary Shelley

Franny e Zooey di J. D. Salinger

Furore di John Steinbeck

Galapagos di Kurt Vonnegut

Gidget di Fredrick Kohner

Giovedì mi ucciderai di Gregory McDonald

Giulio Cesare di William Shakespeare

Grandi speranze di Charles Dickens

Guerra e pace di Leo Tolstoy

Harry Potter e il calice di fuoco di J. K. Rowling

Harry Potter e la pietra filosofale di J. K. Rowling

Helter Skelter. Storia del caso Charles Mansondi Vincent Bugliosi e Curt Gentry

Holidays on Ice: Storie di David Sedaris

I demoni di Fyodor Dostoyevsky

I diari di Sylvia Plath

Il secondo sesso di Simone de Beauvoir

Il signore delle mosche di William Golding

Il violinista sul tetto di Joseph Stein

Indietro nel tempo di Jack Finney

Inferno di Dante

Jane Eyre di Charlotte Brontë

L’amante di lady Chatterley di D. H. Lawrence

L’amico comune di Charles Dickens

L’anno del pensiero magico di Joan Didion

L’arte del romanzo di Henry James

L’arte della guerra di Sun Tzu

L’età dell’innocenza di Edith Wharton

L’Iliade di Omero

L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafon

L’omonimo di Jhumpa Lahiri

L’opera struggente di un formidabile genio di Dave Eggers

L’opposto del fato: un libro di riflessioni di Amy Tan

L’oracolo della notte di Paul Auster

L’ultimo degli uomini di Margaret Atwood

L’urlo e il furore di William Faulkner

La calunnia di Lillian Hellman

La campana di vetro di Sylvia Plath

La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher

La casa degli spiriti di Isabel Allende

Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer

Oliver Twist di Charles Dickens

Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen

Othello di Shakespeare

Pace separata di John Knowles

Passaggio in India di E.M. Forster

Paura e disgusto a Las Vegas di Hunter S. Thompson

Piccole donne di Louisa May Alcott

Pigmalione di George Bernard Shaw

Pinocchio di Carlo Collodi

Please kill me. Il punk nelle parole dei suoi protagonisti di McNeil and Gillian McCain

Poesie di Emily Dickinson di Emily Dickinson

Proprietà di Valerie Martin

Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey

Quando ho imparato a respirare sott’acqua di Julie Orringer

Quattrocento di James Mckean

Quell’anno a scuola di Tobias Wolff

Racconto di due città di Charles Dickens

Ragazze interrotte di Susanna Kaysen

Ragione e sentimento di Jane Austen

Raperonzolo (fiaba dei Fratelli Grimm)

Rebecca la prima moglie di Daphne du Maurier

Riccardo III di William Shakespeare

Romeo e Giulietta di William Shakespeare

Topi e uomini di John Steinbeck

Tutti i racconti e le poesie di Edgar Allan Poe

Ulisse di James Joyce

Un albero cresce a Brooklyn di Betty Smith

Un fulmine a ciel sereno e altri saggi di Mary McCarthy

Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams

Un’isola di stranieri di Andrea Levy

Una banda di idioti di John Kennedy Toole

Una paga da fame. Come (non) si arriva alla fine del mese nel paese più ricco del mondo di Barbara Ehrenreich

Una stanza tutta per se di Virginia Woolf

Una tragedia americana di Theodore Dreiser

Una vita da lettore di Nick Hornby

Una vita di Colette. I segreti della carne di Judith Thurman

Urlo di Allen Gingsburg

Venivamo tutte per mare di Julie Otsuka

Via col vento di Margaret Mitchell

Vita di Pi di Yann Martel

Voglia di tenerezza di Larry McMurtry

Walden di Henry David Thoreau

Insomma, sembra proprio che dovremmo prenderci un bel po’ di tempo per essere in pari con la lista!

Che cosa ne pensate? Avete mai partecipato a una reading challenge? Vi piacerebbero altre idee a tema? Fatecelo sapere con un commento!