Company of Heroes, ora, è un gioco da tavolo

Company of Heroes, la saga videoludica di RTS di Relic ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, ha visto in queste ore l’arrivo di un nuovo capitolo… in un gioco da tavolo!

Su Kickstarter arriva il gioco da tavolo di Company of Heroes. Siete pronti ad imbracciare nuovamente le armi (e i dadi)?

Se siete appassionati di giochi strategici, non potete lasciarvi sfuggire la campagna Kickstarter che Bad Crow Games ha lanciato in queste ore in collaborazione con SEGA e Relic; che ha già più che raddoppiato la somma richiesta per mandare in porto il progetto.

Il gioco, disponibile anche in edizione italiana nel caso si dovessero raggiungere i 1000 backers provenienti dal nostro paese, ricalca molto da vicino le dinamiche conosciute nel videogioco, come descritto sulla stessa pagina ufficiale:

Questo bellissimo gioco da tavolo cattura la strategia, le scelte e il divertimento degli amati videogiochi della saga. I giocatori manovrano le unità da una delle quattro fazioni per proteggere i punti risorsa, far crescere la loro economia, sbloccare edifici e acquistare e aggiornare nuove unità. I giocatori, alla fine, libereranno le potenti forze del proprio esercito per assicurarsi un numero sufficiente di punti vittoria o annientare la base del nemico per vincere. Grazie alla nebbia della guerra e utilizzando coperture ed edifici, corazzature, avvistamenti, combinando tattiche multi-unità, aggiornamenti alle truppe veterane, decidendo quali unità acquistare e quali edifici sbloccare; questo progetto include tutti gli elementi che abbiamo imparato ad amere di Company of Heroes riproponendoli in un’esperienza di gioco da tavolo.

Nel gioco da tavolo di Company of Heroes saranno incluse centinaia di miniature e quattro differenti fazioni giocabili (USA, Germania, Regno Unito e USSR), che si daranno battaglia in scenari free-for-all (come nel videogioco) o in semplici schermaglie.

Il set base ha un costo di 99$ ma, con 26$ in più, sarà possibile portarci a casa anche uno dei numerosi add-on che includono una campagna da poter giocare in solitaria o in modalità cooperativa.

La consegna stimata del gioco a chi deciderà di finanziarlo è prevista per il maggio del prossimo anno.

