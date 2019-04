La mamma di Bambi alla griglia è una delle specialità di un ristorante autraliano a tema Disney

Ahhh, l’Australia, terra sconfinata, patria di gente cordiale, canguri, koala e cuochi insensibili che al confronto la regina Grimilde ha l’innocenza e la compassione di un agnellino (visto che siamo a Pasqua) o di un cerbiatto!

E proprio il cerbiatto più famoso della storia del cinema, Bambi dai grandi occhioni, è protagonista, indirettamente, del menù di un ristorante australiano specializzato in piatti ispirati alle più grandi storie Disney di tutti i tempi.

Recentemente Nelly Robinson, proprietario e chef del ristorante Nel, ha arricchito la sua già ampia offerta di pietanze a tema Disney con una nuova ricetta che sembra andare un tantino oltre i limiti del buongusto, inteso come ‘decenza’ morale e non culinaria ovviamente.

Tra le nuove proposte del menù, ispirato ai classici film Disney come Aladdin, Pinocchio, Dumbo e tanti altri, la portata principale è ‘La mamma di Bambi’, una succulenta (a detta dello stesso chef senza cuore ) bistecca di cervo grigliata lentamente e servita su una purea di barbabietola rossa.

“Bambi’s Mom” Featured Course In Disney Themed Menu By Australian Chef https://t.co/KmTAQYqql2#Bambi #disneyinspired #Disney pic.twitter.com/TqHL0VMV01

— Inside the Magic (@InsideTheMagic) 13 aprile 2019