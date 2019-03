SEGA Mega Drive Mini uscirà a settembre con 40 giochi

SEGA Mega Drive Mini, la nuova mini console che cavalca l’onda della passione per il retrogaming, dopo essere stata annunciata lo scorso anno ha finalmente una data di uscita.

Dal SEGA Fes 2019 arriva l’annuncio della data d’uscita del SEGA Mega Drive Mini che debutterà con 40 giochi preinstallati

Esattamente a un anno di distanza da quell’annuncio, e sempre di fronte alla platea del SEGA Fes, l’azienda ha svelato che il Mega Drive Mini uscirà il prossimo 19 settembre in tutto il mondo.

LA versione mini della mitica console 16-Bit che in italia debuttò nel 1990, includerà 40 giochi e costerà 79,99 dollari, almeno per quanto riguarda la versione USA (che comunque dovrebbe essere quella per il mercato occidentale).

SEGA Mega Drive Mini, che vuole dire la sua in un mercato che vede in NES e l’S-NES mini sugli scudi, offrirà titoli come Altered Beast, Castelvania: Bloodlines e ovviamente non poteva mancare Sonic The Hedgehog.

SEEEEGGGGAAAA! The iconic SEGA Genesis returns September 19, 2019, with our lovingly crafted SEGA Genesis Mini for $79.99! Simply plug-in and play 40 of the console’s legendary titles, 10 of which we’re announcing today. Learn more and pre-order today: https://t.co/zRqELdIXgt pic.twitter.com/bjtlqMEgEU — SEGA (@SEGA) 30 marzo 2019

Al momento, dei 40 videogame annunciati, sono stati svelati i nomi dei primi 10 titoli, con SEGA che ci riserverà altre sorprese fino alla data di uscita.

Ecco the Dolphin

Castelvania: Bloodlines

Space Harrier II

Shining Force

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Sonic The Hedgehog

Altered Beast

Gunstar Heroes

Fonte: Polygon