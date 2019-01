Il nuovo titolo di Matt Leacock è una nuova “Era” per i giochi da tavolo

L’ideatore della saga di Pandemic, Matt Leacock, è una sorta di guru e figura mitica nel mondo dei giochi da tavolo. Ecco perché, ogni volta, che l’autore annuncia un nuovo titolo, c’è sempre molto interesse nella comunità di appassionati.

Matt Leacock ed Eggertspiele ci porteranno nuovamente nel Medioevo con Era: Medieval Age, per costruire il nostro villaggio (in 3D)

Oggi è uno di quei giorni, perché nelle scorse ore l’autore ha annunciato ufficialmente, insieme ad Eggertspiele, il sequel spirituale di Roll Through the Ages, intitolato ‘Era: Medieval Age‘.

Il gioco, un roll-and-build ambientato nel Medioevo, sfrutterà delle componentistiche tridimensionali come chiese, fattorie, mulini, mura del castello (e tanto altro) per permettere ai giocatori di costruire il proprio villaggio medievale sul proprio tavolo. I dadi, invece, fungeranno da diverse classi sociali presenti all’epoca.

“Era: Medieval Eag è reso ancor più difficile dal momento che i giocatori interagiscono tra loro sfruttando l’estorsione, la terra bruciata e, naturalmente, la malattia!”

Il gioco sarà solamente il primo di quella che, Leacock ed Eggertspiele, sperano possa diventare una nuova saga alla pari di Pandemic. Per scoprire se sarà effettivamente così dovremo attendere il prossimo GenCon, quando il gioco, per 1-4 giocatori, dai 12 anni in su, sarà presentato ufficialmente al pubblico.

