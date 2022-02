Syberia: The World Before si mostra con nuove fantastiche immagini

A distanza di 20 anni dal debutto di una dei giochi più belli degli anni 2000, l’avventura punta e clicca creata da Benoît Sokal ritorna con Syberia: The World Before, il nuovo emozionante capitolo della saga che si mostra con nuove immagini.

Qui di seguito gli screenshot del gioco di Microids che permetterà a tutti i giocatori l’opportunità di scoprire il nuovo capitolo della storia di Kate Walker.

Il gioco, che uscirà il 18 marzo 2022 su PC (Steam, GOG ed Epic Games Store) e nel corso dell’anno su tutte le console, è già disponibile in preorder su Steam, GOG ed Epic Games Store.

Syberia: The World Before will launch March 18th on PC: https://t.co/zg7DGGa5oA. Discover new screenshots of the game! 🤎

Syberia : The World Before sortira le 18 mars sur PC : https://t.co/zg7DGGa5oA. Découvrez des nouvelles captures d’écran du jeu ! 🤎 pic.twitter.com/A2yGjEGHJU

— Microids (@Microids_off) February 23, 2022